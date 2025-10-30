Advertisement
डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ाकर चढ़ा दी कार, अंदर मास्क पहने कौन बैठा था?

एक डिलिवरी ब्वॉय की हत्या की वारदात कई सवाल खड़े कर रही है. क्या 10-5 मिनट के अंदर सामान पहुंचाने की शर्त युवा बाइकर्स की जान को संकट में डाल रही है. वे तेज चलते हैं और कहीं खरोंच भी आ जाए तो लोग जान ले लेते हैं. बेंगलुरु में एक डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर को कार ड्राइवर ने पीछे से जानबूझकर कुचल दिया क्योंकि स्कूटर से कार टच हुई थी. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 30, 2025, 09:47 AM IST
डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ाकर चढ़ा दी कार, अंदर मास्क पहने कौन बैठा था?

10 मिनट, 15 मिनट में आपके दरवाजे पर डिलिवरी के चक्कर में कभी-कभार ऐसा होता है कि डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर या साइकिल किसी से टच कर जाती है. ऐसा जानबूझकर नहीं होता. उस डिलिवरी वाले की जॉब में यह 'नई योग्यता' जरूरी है कि वह समय पर सामान कस्टमर तक पहुंचाए. हालांकि यह बात वो लोग नहीं समझते जो सड़क पर कार या दूसरी बाइकों पर सवार होते हैं. बेंगलुरु में 25 अक्टूबर को रोडरेज की घटना में जो हुआ, बेहद खौफनाक था. 24 साल के फूड डिलिवरी एजेंट दर्शन की स्कूटर कार से टच हुई तो अंदर मास्क पहने बैठे उस ड्राइवर ने गाड़ी यूटर्न ली और बिना गेयर वाली स्कूटर पर पीछे से टक्कर मार दी. 

ऐसा तब हुआ जब दर्शन ने अपनी गलती के लिए माफी भी मांग ली थी. दर्शन अब इस दुनिया में नहीं है. इस खौफनाक क्राइम में उसकी मौत हो गई. परिवार में उसकी बहन और माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. अंदर दो लोग बैठे थे. पुलिस की जांच में पता चला कि कार में केरल के रहने वाले एक देसी मार्शल आर्ट ट्रेनर और उनकी पत्नी थे. 

केरल का लड़का, पत्नी कश्मीर की

मनोज कुमार (32) और आरती शर्मा (जम्मू-कश्मीर) ने पांच साल पहले शादी की थी. पुलिस ने जानबूझकर 24 साल के डिलिवरी एजेंट दर्शन की हत्या के आरोप में इस कपल को गिरफ्तार कर लिया है. कपल को कोर्ट में पेश किया गया जहां से 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया. जांच में पता चला कि दर्शन की स्कूटर से कुमार की कार 25 अक्टूबर को रात 9 बजे टच हुई थी. इससे मिरर को थोड़ा नुकसान हुआ था. दर्शन ने माफी मांगी और पीछे बैठे राइडर के साथ आगे बढ़ गया. 

हालांकि गाड़ी चला रहे कुमार का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने आपा खो दिया. यू टर्न लिया और दर्शन की स्कूटर का पीछा किया. कुछ ही देर में उसे दर्शन की स्कूटर दिखी तो एक्सीलरेटर तेज करते हुए उसने कार पीछे से भिड़ा दी. स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों दर्द से कराह रहे थे. अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने दर्शन को मृत घोषित कर दिया. 

आधे घंटे बाद कपल छिपकर आया

दर्शन की बहन ने अज्ञात कार ड्राइवर के खिलाफ पुलिस में शिकायत की. सीसीटीवी फुटेज की जांच से पूरी कहानी पता चली. वीडियो से साफ हो गया कि जानबूझकर गाड़ी भिड़ाई गई. फिल्मी कहानी की तरह एक ट्विस्ट और आया. वीडियो से पता चला कि पति-पत्नी मास्क पहनकर कुछ देर बाद 9.40 बजे दुर्घटना स्थल पर फिर लौटे थे. कुछ दूरी पर उन्होंने गाड़ी पार्क की और कार के टुकड़े इकट्ठा करने लगे. इसी दौरान उनके चेहरे की पहचान हो गई. कपल ने क्राइम कबूल कर लिया है.

बाद में कुमार ने दावा किया कि वह घटना के समय गाड़ी में अकेला था, पत्नी बाद में उसके साथ आई थी. 

पढ़ें: तारों की दूसरी दुनिया से आया पूंछ वाला एक अजनबी, धरती पर हमें क्या-क्या पता है

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं.

