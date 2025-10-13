क्या होता है हाइड्रो गांजा और साइकोसाइबिन मशरुम? बेंगलुरु एयरपोर्ट से 50 करोड़ की खेप बरामद, फिर मिला विदेशी कनेक्शन

Bengaluru hydro ganja psilocybin seizure: बेंगलुरु में NCB की बड़ी कार्रवाई में एयरपोर्ट पर 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत का हाइड्रो गांजा पकड़ा गया है. कस्टम और अन्य एजेंसियों ने 45.4 किलो हाइड्रो गांजे की खेप के साथ 6 किलो साइलोसाइबिन मशरूम जब्त किया है. इस मामले में एक्शन लेते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक श्रीलंकाई नागरिक भी है, जिसकी सूचना संबंधित विभाग को दे दी गई है.

250 वैक्यूम सील फूड टिन्स में थे ड्रग्स

आपको बताते चलें कि नशे की ये करोड़ों की खेप 250 वैक्यूम सील फूड टिन में थी. इसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसके अंदर नशे की इतनी बड़ी खेप हो सकती है. इस साल एनसीबी ने 220 किलो हाइड्रो गांजा जब्त कर चुकी है. मुंबई में जुलाई के महीने में इसी नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई थी जिसकी कीमत 33 करोड़ रुपये से ज्यादा थी. तब मुंबई सीमा शुल्क डिपार्टमेंट ने 3 दिन में करीब 33.35 करोड़ रुपए कीमत का कुल 33.355 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 7 पैसेजेंर्स और एक लोकल व्यक्ति था. गांजे की वो खेप छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ गयी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- बुजुर्ग और बीमार मां की देखभाल करके तंग आ गया था कलियुगी बेटा, गुस्से में गला दबाकर मार डाला

इनपुट पर कार्रवाई

एनसीबी ने बताया कि थाईलैंड से हाइड्रोपोनिक गांजा तस्करी करने वाले ड्रग कार्टेल के खिलाफ एक सीक्रेट इनपुट मिलने के बाद उन्होंने इस कार्रवाई को पूरी तैयारी के साथ अंजाम दिया. इसी छापेमारी के दौरान कोलंबो से आए दो पैसेंजर्स के पास से कुल 31.4 किलो हाइड्रो गांजा और 4 किलो साइकोसाइबिन मशरूम जब्त हुआ. ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप की तस्करी करने वालों से पूछताछ के दौरान पता चला कि इनका श्रीलंकाई हैंडलर बाद में 14 किलो हाइड्रो गांजा और 2 किलो मशरूम लेकर आया था.

क्या है हाइड्रोपोनिक गांजा

हाइड्रोपोनिक वीड एक ऐसा शब्द है, जिसे आम तौर पर कोई भी सामान्य नागरिक नहीं जानता है. गांजे की ये वैरायटी बेहद महंगी होती है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मात्र एक किलो वीड एक करोड़ रुपए से अधिक कीमत की होती है. हाइड्रोपोनिक वीड भी एक गांजा ही होता है लेकिन ये सामान्य गांजे से अलग होता है.

इस गांजा की खेती हाइड्रोपोनिक तकनीक का इस्तेमाल कर की जाती है. ये गांजा मिट्टी के बिना तैयार किया जाता है. इसे उगाने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर पानी का घोल बनाया जाता है और उसी का इस्तेमाल कर इसे उगाया जाता है. हाइड्रोपोनिक तकनीक से उगाए गए गांजे में सामान्य गांजे की तुलना में उच्च THC (टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल) स्तर होता है, जो इसे अधिक नशीला बनाता है. इस हाइड्रोपोनिक गांजे को सिगरेट या सिगार पेपर में भरकर इस्तेमाल किया जाता है.

वहीं इसी तरह साइलोसाइबिन कुछ प्रकार के मशरूमों में पाया जाने वाला एक मतिभ्रमकारी पदार्थ है, जिसे आमतौर पर 'जादुई मशरूम' कहा जाता है. इसका इस्तेमाल भी नशे के तौर पर किया जाता है.