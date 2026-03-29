मां, बहन, भतीजा और...युवक ने काटा परिवार के लोगों का गला, क्यों उठाया खौफनाक कदम?

Bengaluru News: बेंगलुरु में एक परिवार ने खौफनाक कदम उठाया, कर्ज से परेशान होकर एक आदमी ने मां-बहन-भतीजे का गला काट दिया और फिर सुसाइड की कोशिश की. इस घटना ने हर किसी को परेशान कर दिया था.
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Bengaluru News: बेंगलुरु से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. यहां पर एक आदमी ने मां-बहन-भतीजे का गला काटा, फिर खुदकुशी की कोशिश की. इस परिवार से बढ़ते कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या की कोशिश की. उनमें से दो की मौत हो गई, जबकि दो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं. परिवार ने घटना से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें कहा था कि वे लेनदारों का दबाव नहीं झेल पा रहे हैं और इसलिए यह कदम उठा रहे हैं.
TOI के मुताबिक यह घटना अनेकल तालुक में अट्टीबेले के पास मल्लेनहल्ली में हुई. मरने वालों की पहचान आशा (55) और उनकी बेटी वर्षिता (32) के रूप में हुई है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई. मोहन MR (26) और उनके भतीजे, 11 साल के मयंक, गंभीर रूप से घायल पाए गए और उन्हें अट्टीबेले के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. वो दोनों जिदंगी और मौत से जूझ रहे हैं. इस घटना के बारे में जो भी सुन रहा है वो आश्चर्य में पड़ जा रहा है.
पुलिस के मुताबिक परिवार ने घटना से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें कहा गया था कि वे लेनदारों का दबाव नहीं झेल पा रहे थे और इसलिए यह कदम उठा रहे थे. वीडियो रिश्तेदारों के साथ शेयर किया गया. पड़ोसियों ने कहा कि उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दीं, जिसके बाद वे घर पर इकट्ठा हुए लेकिन उन लोगों ने घर के दरवाजे को अंदर से बंद पाया. जब दरवाजा तोड़ा गया तो देखा दो लोगों की मौत हो गई है और दो लोग चिल्ला रहे हैं.
Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.