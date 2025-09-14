लाडी डंडे या छापेमारी नहीं, बीयर पार्टी की मदद से सुलझी रेप-मर्डर की गुत्थी, पुलिस के भी उड़े होश
crime

लाडी डंडे या छापेमारी नहीं, बीयर पार्टी की मदद से सुलझी रेप-मर्डर की गुत्थी, पुलिस के भी उड़े होश

Crime News: पुलिस को कई मामले सुलझाने के लिए ऐसे पैंतरे अपनाने पड़ते हैं, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है. ऐसा ही एक मामला बेंगलुरु में देखने को मिला था, जहां केस सुलझाने के लिए पुलिस को बीयर पार्टी रखनी पड़ी थी. 

Sep 14, 2025
लाडी डंडे या छापेमारी नहीं, बीयर पार्टी की मदद से सुलझी रेप-मर्डर की गुत्थी, पुलिस के भी उड़े होश

Karnataka Crime News: पुलिस और CID के लिए कई केस सुलझाने इतने मुश्किल हो जाते हैं कि उसके लिए उन्हें तरह-तरह के पैंतने अपनाने पड़ते हैं. ऐसा ही एक केस जनवरी साल 1996 में बेंगलुरु में देखने को मिला था. उस दौरान जब यह शहर IT राजधानी बनने वाला था तब शहर में एकत ब्रिटिश नागरिक की हत्या ने सनसनी मचा दी थी. इस केस को सुलझाते हुए पुलिस को एक और चौंकाने वाला अपराध मिला. जिसके अपराधी को पुलिस ने बीयर पार्टी के जरिए पकड़ने में सफलता पाई.   

ब्रिटिश नागरिक की मौत 
बता दें कि चंद्र लेआउट में एक विदेशी पुरुष का शव मिलने के बाद पुलिस को उसकी जेब में MG रोड के एक कपड़े की दुकान का बिल मिला.  दुकान से जानकारी मिली कि मृतक ब्रिटिश नागरिक जेम्स विलियम स्टुअर्ट नाम का एक शख्स था, जो कोटनपेट के सुधा लॉज में ठहरा हुआ था. जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें स्टुअर्ट की 27 साल की महिला साथी मिली, जो दरवाजा खोलते ही रोने लगी उसने बताया कि एक ऑटो चालक ने उसका बलात्कार किया है.  

ये भी पढ़ें- मां पर ऐसा चढ़ा इश्क का खुमार, अपनी 2 साल की बेटी को उतारा मौत के घाट, प्रेमी संग लाश को लगाया ठिकाने

ऑटो चालक ने किया बलात्कार 
महिला ने बताया कि वे भारत घूमने आए थे और ताजमहल देखने के बाद कर्नाटक के हंपी, बेलूर और हालेबीडु गए थे. 4 जनवरी  1996 की रात स्टुअर्ट को पेट दर्द हुआ और वह लॉज लौट गया. महिला वापस लौटते समय रास्ता भटक गई और उसने एक ऑटो की मदद ली. काफी थकान लगने के कारण वह ऑटो में ही सो गई थी. थकी हुई महिला ऑटो में ही सो गई, जिसका फायदा उठाते हुए चालक उसे RR नगर की ओर ले गया. महिला ने पेन नाइफ से उसे 3 बार घायल किया, लेकिन चालक ने उसे पीटा और सुनसान जगह पर बलात्कार कर भाग गया. 

आरोपी की जांच 
घायल महिला ने एक ट्रक ड्राइवर की मदद से चामराजपेट पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन वहां मौजूद कांस्टेबल अंग्रेजी नहीं समझ सके और उसे लॉज पहुंचा दिया. इस दौरान तत्कालीन DCP प्रवीण सूद ने इंस्पेक्टर बी बी अशोक कुमार को बलात्कार की जांच सौंपी. अशोक कुमार ने महिला को अपने घर ले जाकर उसे सुरक्षित माहौल दिया, जिससे वह घटना की जानकारी साझा कर सकी. इसके बाद आरोपी ऑटो चालक की तलाश की गई. वह हमले की चोट का इलाज करवाने अस्पताल गया था. पुलिस ने इलाके के सभी अस्पतालों में पता लगाया. जांच के दौरान एक नर्स ने बताया कि उसने एक घायल व्यक्ति का इलाज किया था, जिसका नाम कदीरेश था. राजाजीनगर आरटीओ से उसकी फोटो और पता मिला. 

ये भी पढ़ैं- एकतरफा इश्क में पागल कैब ड्राइवर, हाथ नहीं लगा लड़की का बॉयफ्रेंड, खुन्नस में सामने खड़े शख्स को ही कर दिया लहूलुहान

बीयर पार्टी में बताई सच्चाई 
कदीरेश को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला. तब अशोक कुमार ने उसे बीयर पार्टी में शामिल किया, जिसमें बीयर में ब्रांडी मिलाकर उसे सहज माहौल दिया गया. नशे में उसने पूरी घटना कबूल कर ली, जिसे रिकॉर्ड किया गया. बाद में मामला क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) को सौंपा गया और साल 1998 में अदालत ने कदीरेश को उम्रकैद की सजा सुनाई. इस घटना पर आधारित फिल्म 'Police Officers' साल 2002 में रिलीज हुई.  

FAQ 

 यह घटना कब हुई थी? 
जनवरी 1996 में बेंगलुरु में यह घटना सामने आई थी. 

आरोपी को कैसे पकड़ा गया? 
पीड़िता की ओर से दिए गए सुराग और स्थानीय नर्स की मदद से आरोपी की पहचान हुई. बाद में बीयर पार्टी के जरिए उससे कबूलनामा लिया गया. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन.

crime news

;