अक्षय-अनुपम की ‘Special 26’ जैसी लूट, बेंगलुरु में रेड के नाम पर बदमाश उड़ा ले गए 7.11 करोड़

Bengaluru Robbery: बेंगलुरु में अज्ञात बदमाशों ने दिनदहाड़े HDFC Bank की कैश वैन से करोड़ों रुपये लूट लिए. पुलिस के अनुसार, लुटेरों ने खुद को केंद्रीय कर विभाग के अधिकारी बताया और चेकिंग के बहाने वैन को रोककर 7.11 करोड़ रुपये लूट लिए. इसके बाद बदमाश फरार हो गए. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 19, 2025, 05:47 PM IST
Bengaluru Crime: बेंगलुरु से बुधवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार, अज्ञात बदमाशों ने एचडीएफसी बैंक की एटीएम करेंसी फाइलिंग वैन से 7.11 करोड़ रुपये लूट लिए और वैन के कर्मचारियों का अपहरण कर लिया. घटना सीएमएस कैश वैन के जेपी नगर शाखा से पैसे लेकर जाने के दौरान हुई. पुलिस के अनुसार, एक टोयोटा इनोवा में सवार बदमाशों ने वैन का रास्ता रोककर कर्मचारियों से कहा कि वे केंद्रीय कर विभाग से हैं और दस्तावेजों की जांच करनी है. इससे पहले कर्मचारी कुछ समझ पाते बदमाशों ने उन्हें और कैश को जबरन अपनी इनोवा में डाल लिया. इसके बाद लुटेरे डेयरी सर्कल की ओर भागे जहां उन्होंने कर्मचारियों को छोड़ दिया और 7.11 करोड़ रुपये लेकर फरार हो गए.

पुलिस चला रही चेकिंग अभियान

दक्षिण डिवीजन पुलिस ने अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर गहन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इसमें एक सुसंगठित गिरोह शामिल है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, लुटेरे बन्नेरघट्टा रोड के रास्ते भागे है. साउथ डिवीजन पुलिस ने शहर भर में कई चेकपॉइंट लगाए हैं और ग्रे इनोवा कारों पर नजर रखी जा रही है. जयनगर, डेयरी सर्कल और बन्नेरघट्टा रोड के CCTV फुटेज की जांच की जा रही है. DCP साउथ लोकेश जगलासुर ने कहा कि शिकायतकर्ता से जानकारी मिलने तक लूट के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जा सकती.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Bengaluru Crime

