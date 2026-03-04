Advertisement
trendingNow13129989
Hindi Newscrimeखाना नहीं बनाने देती..., सास से कहासुनी के बाद बहू ने चुन ली मौत, बेंगलुरु में हैरान करने वाली घटना

'खाना नहीं बनाने देती...', सास से कहासुनी के बाद बहू ने चुन ली मौत, बेंगलुरु में हैरान करने वाली घटना

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. कथित तौर पर उसने परिवार में लगातार कलह से परेशान होकर यह कदम उठाया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.  

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 04, 2026, 06:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'खाना नहीं बनाने देती...', सास से कहासुनी के बाद बहू ने चुन ली मौत, बेंगलुरु में हैरान करने वाली घटना

Crime News: किसी भी समस्या का समाधान मौत नहीं हो सकती है. लेकिन कर्नाकट की राजधानी बेंगलुरु से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां पर एक 35 साल के महिला ने घरेलू विवाद से परेशान होकर मौत को चुन लिया. इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. मृतका की पहचान  सुषमा के तौर पर हुई, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक टेक कंपनी में काम करती थी. हैरान करने वाली बात है एक हफ्ते में शहर में हुई यह दूसरी घटना है. 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है, साथ ही दहेज उत्पीड़न के आरोप भी सामने आए हैं. बता दें कि मृतका सुषमा और पुनीत कुमार की शादी को पांच से अधिक समय हो गए थे. बताया जा रहा है कि वह पारिवारिक विवाद से परेशान थी. दंपती का एक बेटा भी है. 

पहले भी हुई शिकायत 

प्रकरण की जांच कर रही पुलिस ने बताया कि इससे पहले भी पीड़िता के परिवार की ओर से अक्सर होने वाले झगड़ों की शिकायत की जा चुकी है. इधर, सुषमा के रिश्तेदारों ने उनके पति और परिवार पर दहेज से संबंधित मुद्दों को लेकर परेशान करने का भी आरोप लगाया. पुलिस का कहना है कि सुषमा और उसकी सास कल्पना के बीच छोटी-छोटी बातों पर नियमित रूप से झगड़े होते रहते थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बॉलीवुड से लेकर कारोबारियों तक दहशत, नेटवर्क में 1 हजार शूटर्स; क्या लॉरेंस गैंग से निपट पाएगी मुंबई पुलिस

कैसे हुआ परिवार में विवाद 

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मंगलवार को कथित तौर पर सुषमा और उसकी सास के बीच खाना पकाने को लेकर झगड़ा हुआ. सुषमा के परिवार का आरोप है कि उसकी सास उसे खाना बनाने नहीं देती थी और अलग-अलग मु्द्दों पर परेशान करती थी. घरेलू कलह से परेशान होकर सुषमा ने कथित तौर पर मंगलवार को घर पर हीं फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली. इस घटना के तुरंत बाद शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने शिकायत के बाद दहेज उत्पीड़न से संबंधित आरोपों मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, उसकी सास की तलाश की जा रही है. मामला सोलादेवनहल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है. 

यह भी पढ़ें: चोरों का अजीब कारनामा! पिकअप से खींचकर उखाड़ा ATM का कैश डिस्पेंसर, 7 लाख कैश के साथ हुए फरार; पुलिस भी हैरान

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

crime news

Trending news

लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
Happy Holi 2026
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
BJP
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
maharashtra rajya sabha
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
iran america war
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
Kerala High Court
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
Bomb Threat Emails Mastermind Arrested
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
iran israel war
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
holi celebration
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
Assam assembly election 2026
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Punjab
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड