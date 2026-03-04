'खाना नहीं बनाने देती...', सास से कहासुनी के बाद बहू ने चुन ली मौत, बेंगलुरु में हैरान करने वाली घटना

Crime News: किसी भी समस्या का समाधान मौत नहीं हो सकती है. लेकिन कर्नाकट की राजधानी बेंगलुरु से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां पर एक 35 साल के महिला ने घरेलू विवाद से परेशान होकर मौत को चुन लिया. इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. मृतका की पहचान सुषमा के तौर पर हुई, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक टेक कंपनी में काम करती थी. हैरान करने वाली बात है एक हफ्ते में शहर में हुई यह दूसरी घटना है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है, साथ ही दहेज उत्पीड़न के आरोप भी सामने आए हैं. बता दें कि मृतका सुषमा और पुनीत कुमार की शादी को पांच से अधिक समय हो गए थे. बताया जा रहा है कि वह पारिवारिक विवाद से परेशान थी. दंपती का एक बेटा भी है.

पहले भी हुई शिकायत

प्रकरण की जांच कर रही पुलिस ने बताया कि इससे पहले भी पीड़िता के परिवार की ओर से अक्सर होने वाले झगड़ों की शिकायत की जा चुकी है. इधर, सुषमा के रिश्तेदारों ने उनके पति और परिवार पर दहेज से संबंधित मुद्दों को लेकर परेशान करने का भी आरोप लगाया. पुलिस का कहना है कि सुषमा और उसकी सास कल्पना के बीच छोटी-छोटी बातों पर नियमित रूप से झगड़े होते रहते थे.

कैसे हुआ परिवार में विवाद

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मंगलवार को कथित तौर पर सुषमा और उसकी सास के बीच खाना पकाने को लेकर झगड़ा हुआ. सुषमा के परिवार का आरोप है कि उसकी सास उसे खाना बनाने नहीं देती थी और अलग-अलग मु्द्दों पर परेशान करती थी. घरेलू कलह से परेशान होकर सुषमा ने कथित तौर पर मंगलवार को घर पर हीं फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली. इस घटना के तुरंत बाद शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने शिकायत के बाद दहेज उत्पीड़न से संबंधित आरोपों मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, उसकी सास की तलाश की जा रही है. मामला सोलादेवनहल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.