Advertisement
trendingNow13160274
Hindi NewscrimeBengaluru News: पहले पति ने लगाई फांसी फिर 17वीं मंजिल से कूदी पत्नी... बेंगलुरु में टेकी कपल की संदिग्ध मौत

Bengaluru News: पहले पति ने लगाई फांसी फिर 17वीं मंजिल से कूदी पत्नी... बेंगलुरु में टेकी कपल की संदिग्ध मौत

Bengaluru techie couple suicide:  बेंगलुरु में एक टेकी पति और उसकी पत्नी ने अलग-अलग तरीकों से आत्महत्या कर ली. मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है. पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस कारण से दोनों पति-पत्नी ने आत्महत्या की.     

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 31, 2026, 04:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bengaluru News: पहले पति ने लगाई फांसी फिर 17वीं मंजिल से कूदी पत्नी... बेंगलुरु में टेकी कपल की संदिग्ध मौत

Bengaluru Crime News: बेंगलुरु से एक खौफनाक घटना सामने आई है. यहां के थानिसंद्रा स्थित भारतीय सिटी के निकू होम्स में एक अपार्टमेंट में पति-पत्नी ने आत्महत्या कर ली. दोनों ने अलग-अलग तरीके से मौत को गले लगाया. इस घटना से आसपास के लोग स्तब्ध हैं. वहीं पुलिस भी मामले की जानकारी में जुटी है. मृतकों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है.  

फांसी लगाकर की आत्महत्या 

बता दें कि 32 साल के भानु चंद्र रेड्डी कुंटा पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे. वह तेलंगाना के सिद्दिपेट जिले के रहने वनाले थे. उन्होंने दोपहर को अपने अपार्टमेंट के एक कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. देर तक कमरा बंद रहने और खटखटाने के बावजूद कोई जवाब ने मिलने पर उनकी पत्नी शाजिया सिराज को संदेह हुआ. उन्होंने सुरक्षाकर्मियों और पड़ोसियों को इसकी सूचना दी.  

ये भी पढ़ें- शादीशुदा जल्लाद! सब्जी की तरह लवर के टुकड़े कर फ्रिज में रखा, सिर वाला हिस्सा गायब

Add Zee News as a Preferred Source

पत्नी ने लगाई छलांग 

जबरदस्ती दरवाजा खोलने पर भानु चंद्र रेड्डी अपने कमरे में फांसी के फंदे से लटके पाए गए. वहीं पति का शव मिलने के कुछ ही समय बाद शाजिया ने बिल्डिंग की 17वीं मंजिल से छलांग लगा दी. दोनों के परिवारों की ओर से दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर पुलिस ने अननेचुरल डेथ के 2 अलग-अलग मामले दर्ज किए. बता दें कि 31 साल की शाजिया IBM कंपनी में जॉब करती थी.   

ये भी पढ़ें- इंटरनेट का काला बाजार, जहां चंद रुपयों में बिक रही ड्रग्स-जानलेवा हथियार; किसी सरकार का नहीं चलता बस

जांच में जुटी पुलिस  

जांचकर्ता घटना के कारणों की पड़ताल कर रहे हैं. घटना को लेकर हेल्थ समस्याएं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और इमोशनल स्ट्रेस जैसे कारणों पर संदेह जताया जा रहा है. फिलहाल इनवेस्टिगेटर्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. इसके अलावा घटना की सटीक जानकारी और इन दुखद मौतों के पीछे के मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

crime news

Trending news

'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत',PM ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात
PM Modi
'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत',PM ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात
उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाई न्यायपालिका...SC के पूर्व जस्टिस ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाई न्यायपालिका...SC के पूर्व जस्टिस ने क्यों कही ये बात?
'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय
chhattisgarh news
'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय
चुनाव से पहले TMC को लगा बड़ा झटका, लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले TMC को लगा बड़ा झटका, लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन
नक्सलवाद पर संग्राम! प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रेय लेने पर उठाए सवाल, BJP को घेरा
Naxal Mukt Bharat
नक्सलवाद पर संग्राम! प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रेय लेने पर उठाए सवाल, BJP को घेरा
अप्रैल में बन रहा तीसरे विश्व युद्ध का योग, शनि - मंगल का सामना कराएगा भीषण रक्तपात?
america iran war
अप्रैल में बन रहा तीसरे विश्व युद्ध का योग, शनि - मंगल का सामना कराएगा भीषण रक्तपात?
जुए की लत से बना कातिल, कर्ज चुकाने के लिए दो महिलाओं को उतारा मौत के घाट
Hyderabad News
जुए की लत से बना कातिल, कर्ज चुकाने के लिए दो महिलाओं को उतारा मौत के घाट
BJP की चौथी सूची जारी, 13 उम्मीदवारों का ऐलान; इस सीट पर पार्टी ने बदला प्रत्याशी
West Bengal Election 2026
BJP की चौथी सूची जारी, 13 उम्मीदवारों का ऐलान; इस सीट पर पार्टी ने बदला प्रत्याशी
जिसने सैनिकों को भिक्षु बनने का दिया था आदेश, कहानी अशोक के पोते सम्राट संप्रति की
samrat ashok history in hindi
जिसने सैनिकों को भिक्षु बनने का दिया था आदेश, कहानी अशोक के पोते सम्राट संप्रति की
BJP की जीत पर सवाल, UDF-LDF में मुकाबला; केरल चुनाव से पहले कांग्रेस नेता का दावा
kerala election 2026
BJP की जीत पर सवाल, UDF-LDF में मुकाबला; केरल चुनाव से पहले कांग्रेस नेता का दावा