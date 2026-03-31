Bengaluru News: पहले पति ने लगाई फांसी फिर 17वीं मंजिल से कूदी पत्नी... बेंगलुरु में टेकी कपल की संदिग्ध मौत

Bengaluru techie couple suicide: बेंगलुरु में एक टेकी पति और उसकी पत्नी ने अलग-अलग तरीकों से आत्महत्या कर ली. मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है. पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस कारण से दोनों पति-पत्नी ने आत्महत्या की.
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Bengaluru Crime News: बेंगलुरु से एक खौफनाक घटना सामने आई है. यहां के थानिसंद्रा स्थित भारतीय सिटी के निकू होम्स में एक अपार्टमेंट में पति-पत्नी ने आत्महत्या कर ली. दोनों ने अलग-अलग तरीके से मौत को गले लगाया. इस घटना से आसपास के लोग स्तब्ध हैं. वहीं पुलिस भी मामले की जानकारी में जुटी है. मृतकों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है.
बता दें कि 32 साल के भानु चंद्र रेड्डी कुंटा पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे. वह तेलंगाना के सिद्दिपेट जिले के रहने वनाले थे. उन्होंने दोपहर को अपने अपार्टमेंट के एक कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. देर तक कमरा बंद रहने और खटखटाने के बावजूद कोई जवाब ने मिलने पर उनकी पत्नी शाजिया सिराज को संदेह हुआ. उन्होंने सुरक्षाकर्मियों और पड़ोसियों को इसकी सूचना दी.
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जबरदस्ती दरवाजा खोलने पर भानु चंद्र रेड्डी अपने कमरे में फांसी के फंदे से लटके पाए गए. वहीं पति का शव मिलने के कुछ ही समय बाद शाजिया ने बिल्डिंग की 17वीं मंजिल से छलांग लगा दी. दोनों के परिवारों की ओर से दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर पुलिस ने अननेचुरल डेथ के 2 अलग-अलग मामले दर्ज किए. बता दें कि 31 साल की शाजिया IBM कंपनी में जॉब करती थी.
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जांचकर्ता घटना के कारणों की पड़ताल कर रहे हैं. घटना को लेकर हेल्थ समस्याएं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और इमोशनल स्ट्रेस जैसे कारणों पर संदेह जताया जा रहा है. फिलहाल इनवेस्टिगेटर्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. इसके अलावा घटना की सटीक जानकारी और इन दुखद मौतों के पीछे के मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.