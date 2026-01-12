किशोर ने की थी रेप की कोशिश फिर...बेंगलुरु की महिला टेक वर्कर की हत्या का खुला राज

एक सप्ताह पहले बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने किराए के घर में मृत पाई गई थी. अब उसकी हत्या का राज खुल गया है. जांच टीम ने इस हत्या के पीछे एक टीनएजर लड़के को बताया है. इस लड़के ने महिला इंजीनियर के साथ पहले तो रेप करने की कोशिश की. जब महिला ने इसका विरोध किया और शोर मचाने की कोशिश की तो उसने महिला के मुंह और नाक को तब तक दबाए रखा, जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम गईं. महिला की नाक से खून निकलने लगा तो आरोपी घबरा गया और उसने महिला का मोबाइल चुराया और वहां से फरार हो गया.

34 साल की शर्मिला डीके 3 जनवरी को मृत पाई गई थीं. इस मौत के पीछे पहले जांच टीम को इस बात का शक था कि एक्सेंचर में काम करने वाली यह टेक कर्मचारी राममूर्ति नगर के सुब्रमण्य लेआउट में अपने अपार्टमेंट में आग लगने के बाद दम घुटने की वजह से मर गई. जब इस महिला का शव पुलिस को मिला तो पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194(3)(iv) के तहत अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट दर्ज की और जांच शुरू की. जांच के दौरान फोरेंसिक सबूतों और तकनीकी सबूतों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने महिला की हत्या करने वाले आरोपी की पहचान कर ली.

पुलिस ने इस तरह से खोला हत्या का राज

पुलिस ने बताया कि इस महिला की हत्या करने वाले आरोपी का नाम कर्नल कुरई है जो पीड़िता के घर के बगल वाले घर में रहता था. जब पुलिस ने इस शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो कुरई ने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने पुलिस को बताया कि वह 3 जनवरी को रात करीब 9 बजे टेक इंजीनियर महिला से यौन संबंध बनाने के इरादे से एक स्लाइडिंग खिड़की के सहारे उस महिला के घर में घुसा था. आरोपी ने आगे बताया कि जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसने कथित तौर पर जबरदस्ती उसका मुंह और नाक तब तक दबाए रखा जब तक वह बेहोश नहीं हो गई. इस हाथापाई में पीड़िता को खून बहने वाली चोटें भी आईं.

मोबाइल फोन चुराकर साथ ले गया आरोपी

पुलिस ने बताया कि सबूत मिटाने की कोशिश में आरोपी ने पीड़िता के कपड़े और अन्य आपत्तिजनक सामान बेडरूम के गद्दे पर रखे और मौके से भागने से पहले उनमें आग लगा दी. भागते समय उसने कथित तौर पर पीड़िता का मोबाइल फोन भी चुरा लिया. कबूलनामे और सबूतों के आधार पर, आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या), 64(2), 66, और 238 (सबूत नष्ट करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

