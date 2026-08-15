/पहले पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर पंखे पर झूला शख्स; मरने से पहले मां को किया संदेश

'द हिंदू' की रिपोर्ट के मुताबिक, कपल की शादी को 3 साल से ज्यादा हो गए थे और वे पिछले 4 महीनों से किराए के मकान में रह रहे थे. पत्नी की मौत से घबराकर सुमंत ने अपनी मां को फोन किया और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया. उसने उन्हें एक मैसेज भी भेजा, जिसके बाद उनकी मां ने पति-पत्नी के मकान मालिक से संपर्क किया. जब घर का दरवाजा खोला गया, तो सुमंत सीलिंग फैन से लटका हुआ मिला, जबकि पद्मावती घर के अंदर मृत पाई गई. घटना को लेकर राजगोपाल नगर पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया. घटना को लेकर जांच की जा रही है.