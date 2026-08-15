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पहले पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर पंखे पर झूला शख्स; मरने से पहले मां को किया संदेश

Engineer Hits Wife: बेंगलुरु में एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, फिर खुद पंखे से लटक गया. शख्स ने पत्नी को मारने के बाद अपनी मां को एक मैसेज भी भेजा, जिसमें उसने हत्या की जानकारी दी.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 15, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:38 PM IST
पहले पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर पंखे पर झूला शख्स; मरने से पहले मां को किया संदेश

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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