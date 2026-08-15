/पहले पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर पंखे पर झूला शख्स; मरने से पहले मां को किया संदेश

Bengaluru Crime News: बेंगलुरु से घरेलु हिंसा का मामला सामने आया है. यहां बुधवार ( 12 अगस्त 2026) को पति-पत्नी के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि वह हिंसक घटना में बदल गई. इसके बाद सुबह दोनों मृत पाए गए. कपल की पहचान सिविल इंजीनियर सुमंत जैन और उनकी पत्नी सॉफ्टवेयर इंजीनियर पद्मावती के रूप में हुई है.
बताया जा रहा है कि झगड़े के दौरान सुमंत ने पद्मावती के चेहरे पर वार किया और फिर तकिए से उसका गला घोंट दिया. जब उसने पत्नी को जगाने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि उसने सांस लेना बंद कर दिया है.
'द हिंदू' की रिपोर्ट के मुताबिक, कपल की शादी को 3 साल से ज्यादा हो गए थे और वे पिछले 4 महीनों से किराए के मकान में रह रहे थे. पत्नी की मौत से घबराकर सुमंत ने अपनी मां को फोन किया और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया. उसने उन्हें एक मैसेज भी भेजा, जिसके बाद उनकी मां ने पति-पत्नी के मकान मालिक से संपर्क किया. जब घर का दरवाजा खोला गया, तो सुमंत सीलिंग फैन से लटका हुआ मिला, जबकि पद्मावती घर के अंदर मृत पाई गई. घटना को लेकर राजगोपाल नगर पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया. घटना को लेकर जांच की जा रही है.
'TOI'की रिपोर्ट के मुताबिक, सुमंत जैन ने अपनी मां को भेजे मैसेज में कहा कि उनका झगड़ा तब हुआ, जब पद्मावती ने उनसे कहा कि यह मेरा घर है. इस मैसेज में जैन ने अपनी मां को यह भी बताया कि वह आत्महत्या करने जा रहे हैं और उनसे कहा कि वे उनके प्रोविडेंट फंड के पैसे और घर से उनका सामान ले जाएं. मैसेज मिलने के बाद जैन की मां ने उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया. इसके बाद उन्होंने मकान-मालिक को जानकारी दी, जिसके बाद अपार्टमेंट खोला गया.
घटना को लेकर पद्मावती के परिवार ने पुलिस से संपर्क किया और आरोप लगाया कि जैन ने खुदकुशी करने से पहले पद्मावती की हत्या की थी. हालांकि, पुलिस अभी तक पद्मावती की मौत की सही स्थिति का पता नहीं लगा पाई है. पुलिस ने कहा,' हमें अभी यह पता लगाना है कि उसने खुदकुशी की थी या यह हत्या का मामला है. वह मृत पाई गई थी, जबकि उसका पति फंदे से लटका हुआ मिला था.'