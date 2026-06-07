/1000 करोड़ के बिल्डर से काशी में गुपचुप दूसरी शादी और अचानक बेटी की मौत, बेंगलुरु की वेन्नेला की आह सब बर्बाद कर देगी!

Bengaluru vennela murder case: बेंगलुरु में पांच साल की मासूम बच्ची वेन्नेला के कत्ल के मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. एक संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने 40 साल की कलियुगी मां और वकील प्रियांका पी, और उसके कथित प्रेमी जी एम मोहन के खिलाफ मर्डर का चार्ज लगाते हुए केस दर्ज किया है. मोहन सलाखों के पीछे है, जबकि प्रियांका फरार है. एक मासूम सी लड़की के कत्ल की ये चौंकाने वाली कहानी किसी भी संवेदनशील इंसान को अंदर तक झकझोर कर रख देगी.
शनिवार तक इस मामले में बच्ची को कैसे मारा गया इसकी चर्चा हो रही थी. लेकिन रविवार को हुए चौंकाने वाले खुलासे में कलियुगी मां प्रियांका की निजी जिंदगी के कुछ बंद पन्ने खुलकर सामने आ गए हैं. बेंगलुरु में पांच साल की वेन्नेला की संदिग्ध मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. प्रियांका फरार है. पुलिस के अनुसार प्रियांका की शादी 22 फरवरी 2007 को दावणगेरे के शिक्षक और क्लाउड 9 इंटरनेशनल स्कूल के मालिक प्रवीण बसप्पा से हुई थी. दोनों की दो बेटियां थीं. पिछले साल यानी दिसंबर 2025 में प्रियांका एक पारिवारिक जमीन विवाद के मामले में बेंगलुरु गई थीं. इसी दौरान उसकी मुलाकात कॉलेज के पुराने साथी और पूर्व प्रेमी जी. एम. मोहन से अचानक दोबारा हो गई.
प्रियांका ने मोहन को देखा तो उसकी शानोशौकत देखकर दंग रह गई. हाय! कैसे हो, क्या करते हो... ऐसे सवालों के जवाब में मोहन ने खुद को 1000 करोड़ रुपये की संपत्ति वाला रियल एस्टेट कारोबारी बताया. मोहन से दोबारा मिलने के बाद प्रियांका की लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल गई. दोनों ने कथित तौर पर काशी में चुपचाप शादी रचाई और नए साल का जश्न मनाने दुबई चले गए. जनवरी 2026 में लौटने के बाद प्रियांका ने पति प्रवीण पर तलाक के कागजों पर साइन करने का दबाव बनाया.
इसके बाद वो अपनी छोटी बेटी वेन्नेला के साथ अपने प्रेमी के साथ रहने लगी. जबकि प्रियांकी की बड़ी बेटी पिता के साथ ही रही. वेन्नेला मां और मोहन के साथ बेंगलुरु के सीगेहल्ली इलाके में किराए के एक विला में रह रही थी. 24 मार्च को वेन्नेला का जन्मदिन मनाया गया. प्रियांका के मुताबिक उसने बच्ची को बिरयानी और आइसक्रीम खिलाई. बाद में वह बच्ची को एयर कंडीशनर चालू कार में सुलाकर मोहन के साथ कॉफी पीने चली गई. लौटने के बाद बच्ची को बिस्तर पर सुलाने का दावा किया गया. अगली सुबह वेन्नेला नहीं उठी तो उसे व्हाइटफील्ड स्थित अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के पिता प्रवीण ने बेटी के शव का पोस्टमॉर्टम कराने की मांग की. चार अप्रैल को मिली पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को उन्होंने इंग्लैंड में बाल रोग विशेषज्ञ अपनी बहन डॉ. पूर्णिमा को दिखाया. पीएम रिपोर्ट में कथित विसंगतियां देखकर उन्हें हत्या का संदेह हुआ. बच्ची की बुआ ने अपने भाई प्रवीण से कहा, 'रिपोर्ट में बहुत कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा है. भाई तुम पुलिस के पास जाओ.'
प्रवीण ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि प्रियांका और मोहन वेन्नेला को अपनी लाइफ का कांटा मानते थे. इस बयान के आधार पर बेंगलुरू पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके जांच शुरू की.
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक प्रियांका के प्रेमी मोहन ने बच्ची की मौत के बाद कोर्ट से अग्रिम जमानत ली थी. जिससे पुलिस का उस पर शक और गहरा गया. अदालत से जमानत रद्द होने के बाद उसे गिरफ्तार कर सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. फिलहाल जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि वेन्नेला की मौत दम घुटने से हुई या उसे कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया था. पुलिस का कहना है कि प्रियांका की गिरफ्तारी के बाद इस मामले की कई अहम कड़ियां सामने आ सकती हैं.