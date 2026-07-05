/37 साल बाद जेल से रिहा हुआ पत्नी और बेटी की हत्या का दोषी, बोला- अफसोस! गुस्से में की गई गलती ने बर्बाद कर दी जिंदगी

अपनी दो पत्नियों और एक नवजात बेटी की हत्या के मामले में 37 साल जेल की सजा काटने के बाद एक व्यक्ति शुक्रवार को बेंगलुरु की सेंट्रल जेल से रिहाई हुई, तो बीती बातें याद करके उसके आंसू छलक आए. जिंदगी के करीब चार दशक जेल में बिताने के बाद मिली रिहाई के बाद उसके पास बची जिंदगी जीने के लिए खुला आसमान तो था, लेकिन उसके पास कोई जीवनसाथी नहीं था, जो उसके साथ आगे की जिंदगी साथ रहकर बिता सके. रिहाई के बाद उसने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, 'गुस्से में की गई कुछ गलतियों ने नौकरी, संपत्ति, परिवार और जिंदगी के बेशकीमती 37 सालों का वक्त छीन लिया.
कलबुर्गी जिले के साइबन्ना निंगप्पा नाटीकर, कर्नाटक के उन 24 कैदियों में शामिल थे, जिन्हें कर्नाटक सरकार की अच्छे आचरण के आधार पर दोषियों के पुनर्वास की पहल के तहत राज्य की विभिन्न जेलों से रिहा कर दिया गया.
अपनी सजा और बीते वर्षों को याद करते हुए नाटीकर ने कहा कि गुस्से में उठाए गए कदमों की कीमत उन्हें पूरी जिंदगी चुकानी पड़ी.
उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'मेरी जैसी गलती कोई न करे. जेल जाने के बाद इंसान बहुत कुछ खो देता है, अपने लोग, नौकरी और संपत्ति. गुस्से में की गई एक गलती की वजह से मैंने अपनी नौकरी, 10 एकड़ जमीन और पूरा परिवार खो दिया. मैंने 37 साल जेल में बिताए हैं.'
नाटीकर मूल रूप से कलबुर्गी जिले के जेवर्गी के रहने वाले हैं. अपनी आपबीती सुनाते हुए उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी से पहले वे कर्नाटक स्टेट को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन में कार्यरत थे. उनकी पहली सजा अपनी पहली पत्नी की हत्या के मामले में हुई थी. उन पर आरोप था कि उन्हें पत्नी के विवाहेतर संबंध (एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर) की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने उसकी हत्या कर दी. हालांकि बाद में उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी.
करीब एक साल बाद परिवार और रिश्तेदारों ने सामाजिक सम्मान और भविष्य को देखते हुए उन्हें दोबारा शादी करने के लिए राजी किया. उन्होंने दूसरी शादी कर ली.
हालांकि, नाटीकर का आरोप है कि शादी के एक-दो दिन बाद ही उनकी दूसरी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति से मिलने लगी. जब वह एक सप्ताह बाद उसे वापस लाने गए तो उन्होंने उसे कथित तौर पर उसी व्यक्ति के साथ देखा. गुस्से में उन्होंने पत्नी और उसके परिवार से कहा कि वे उनके गांव में कभी न आएं.
नाटीकर ने बताया कि दो साल बाद, जब वह जेल में थे, तब उनकी दूसरी पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया. बाद में उन्हें पैरोल मिली और वे जीप लेकर पत्नी और बेटी को घर लाने गए. लेकिन उसी रात उन्होंने अपनी पत्नी को फिर कथित तौर पर दूसरे व्यक्ति के साथ देखा.
गुस्से में आकर उन्होंने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया. इस दौरान उनकी नवजात बेटी बीच में आ गई और वह भी गंभीर रूप से घायल हो गई. इस हमले में पत्नी और बेटी दोनों की मौत हो गई.
इसके बाद नाटीकर ने खुद को भी चाकू मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी जान बच गई. इसके बाद उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने 37 वर्ष बिताने के बाद अब रिहाई पाई है.