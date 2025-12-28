एक शादी और दो चिताएं: पत्नी की मौत के 48 घंटे बाद पति ने भी तोड़ा दम, रोंगटे खड़े कर देगी यह सुसाइड मिस्ट्री!

Bengaluru Couple Suicide Case: बेंगलुरु में एक बिजनेसमैन की एक शादी, सात फेरे और साथ जीने-मरने की कसमें खाई… लेकिन इस कहानी का अंत इतना दर्दनाक होगा ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा होगा. पत्नी की रहस्यमयी मौत के ठीक 48 घंटे बाद बिजनेसमैन ने भी अपनी जान दे दी. 2 दिनों के अन्दर एक ही परिवार में दो चिताएं जल उठीं और पीछे रह गया सवालों का अंबार. यह दर्दनाक कहानी है बेंगलुरु के एक 30 वर्षीय बिजनेसमैन सूरज शिवन्ना की. जिनकी शादी इस साल 29 अक्तूबर को हुई थी और अब पूरा परिवार ही उजड़ गया.

अपनी पत्नी की आत्महत्या के सदमे और उसके बाद ससुराल पक्ष द्वारा लगाए गए दहेज उत्पीड़न के आरोपों से परेशान होकर सूरज ने नागपुर के एक होटल में खुदकुशी कर ली. सूरज बेंगलुरु से करीब 1,000 किलोमीटर का सफर तय कर नागपुर पहुंचे थे.

क्या है पूरा मामला?

एक ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस के फ्रेंचाइजी मालिक सूरज शिवन्ना का विवाह इसी साल 29 अक्टूबर को एमबीए ग्रेजुएट गानवी के साथ हुआ था. शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों हनीमून के लिए श्रीलंका पहुंचे. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों के बीच श्रीलंका में गानवी के पुराने रिश्तों को लेकर कुछ अनबन शुरू हो गई थी. बेंगलुरु लौटने के बाद गानवी अपने मायके चली गईं और वहां कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली.

गानवी की मौत के मामला काफी ज्यादा बढ़ गया. गानवी की मौत के बाद उनके घर वाले काफी ज्यादा गुस्सा में आकर सूरज और उनके परिजनों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज करवा दिया. टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार संजय ने कहा कि लगभग 30 लोग सूरज की तलाश में हमारे घर में घुस आए. सूरज के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज था. पूरा परिवार सदमे में था और डरा हुआ थे.

खौफ में तय किया 1000 किलोमीटर का सफर

इस मामले को लेकर सूरज के भाई संजय का कहना है कि धमकियों और कानूनी कार्रवाई के डर से पूरा परिवार 25 दिसंबर को बेंगलुरु से भाग निकला. हैदराबाद पहुंचे वहां रुकने के बाद वे शुक्रवार शाम अपने घर से करीब 1000 किलोमीटर दूर सूरज नागपुर पहुंचे. नागपुर के एक होटल में चेक-इन करने के कुछ ही घंटों बाद सूरज ने भी फांसी लगाकर जान दे दी.

सूरज की मां ने भी की जान देने की कोशिश

सूरज को फंदे से लटका देखकर हर कोई हैरान हो गया. सूरज की मां जयंती बेटे की मौत से टूट गईं और उन्होंने भी उसी कमरे में सुसाइड की कोशिश की. हालांकि रस्सी टूट जाने के कारण उनकी जान बच गई. शोर सुनकर होटल स्टाफ और परिवार के लोगों ने दौड़कर सूरज को AIIMS नागपुर ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घरवालों ने क्या कहा?

इस मामले को लेकर संजय ने दहेज के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. संजय का कहना है कि शादी का पूरा खर्च उन्होंने ही उठाया था और कुछ भी मांग नहीं की थी. उन्होंने दावा किया कि सूरज अपनी पत्नी की मौत से बेहद दुखी और डरा हुआ था. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

