Advertisement
trendingNow13056306
Hindi Newscrimeएक शादी और दो चिताएं: पत्नी की मौत के 48 घंटे बाद पति ने भी तोड़ा दम, रोंगटे खड़े कर देगी यह सुसाइड मिस्ट्री!

एक शादी और दो चिताएं: पत्नी की मौत के 48 घंटे बाद पति ने भी तोड़ा दम, रोंगटे खड़े कर देगी यह सुसाइड मिस्ट्री!

Bengaluru Couple Suicide Case: बेंगलुरु से जुड़ी एक दर्दनाक घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है. पत्नी की आत्महत्या के मात्र दो दिन बाद ही 30 साल के बिजनेसमैन ने नागपुर के एक होटल में अपनी जान दे दी. दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों के बीच मानसिक दबाव झेल रहे युवक ने घर से 1,000 किलोमीटर दूर जाकर अपनी जान दे दी. दो दिन में परिवार के दो लोगों की मौत के बाद बिजनेसमैन की मां ने भी जान देने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन्हें बचा लिया.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 28, 2025, 01:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक शादी और दो चिताएं: पत्नी की मौत के 48 घंटे बाद पति ने भी तोड़ा दम, रोंगटे खड़े कर देगी यह सुसाइड मिस्ट्री!

Bengaluru Couple Suicide Case: बेंगलुरु में एक बिजनेसमैन की एक शादी, सात फेरे और साथ जीने-मरने की कसमें खाई… लेकिन इस कहानी का अंत इतना दर्दनाक होगा ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा होगा. पत्नी की रहस्यमयी मौत के ठीक 48 घंटे बाद बिजनेसमैन ने भी अपनी जान दे दी. 2 दिनों के अन्दर एक ही परिवार में दो चिताएं जल उठीं और पीछे रह गया सवालों का अंबार. यह दर्दनाक कहानी है बेंगलुरु के एक 30 वर्षीय बिजनेसमैन सूरज शिवन्ना की. जिनकी शादी इस साल 29 अक्तूबर को हुई थी और अब पूरा परिवार ही उजड़ गया. 

अपनी पत्नी की आत्महत्या के सदमे और उसके बाद ससुराल पक्ष द्वारा लगाए गए दहेज उत्पीड़न के आरोपों से परेशान होकर सूरज ने नागपुर के एक होटल में खुदकुशी कर ली. सूरज बेंगलुरु से करीब 1,000 किलोमीटर का सफर तय कर नागपुर पहुंचे थे.

क्या है पूरा मामला?
एक ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस के फ्रेंचाइजी मालिक  सूरज शिवन्ना का विवाह इसी साल 29 अक्टूबर को एमबीए ग्रेजुएट गानवी के साथ हुआ था. शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों हनीमून के लिए श्रीलंका पहुंचे. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों के बीच श्रीलंका में गानवी के पुराने रिश्तों को लेकर कुछ अनबन शुरू हो गई थी. बेंगलुरु लौटने के बाद गानवी अपने मायके चली गईं और वहां कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली.

Add Zee News as a Preferred Source

गानवी की मौत के मामला काफी ज्यादा बढ़ गया. गानवी की मौत के बाद उनके घर वाले काफी ज्यादा गुस्सा में आकर सूरज और उनके परिजनों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज करवा दिया. टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार संजय ने कहा कि लगभग 30 लोग सूरज की तलाश में हमारे घर में घुस आए. सूरज के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज था. पूरा परिवार सदमे में था और डरा हुआ थे. 

खौफ में तय किया 1000 किलोमीटर का सफर
इस मामले को लेकर सूरज के भाई संजय का कहना है कि धमकियों और कानूनी कार्रवाई के डर से पूरा परिवार 25 दिसंबर को बेंगलुरु से भाग निकला. हैदराबाद पहुंचे वहां रुकने के बाद वे शुक्रवार शाम अपने घर से करीब  1000 किलोमीटर दूर सूरज नागपुर पहुंचे. नागपुर के एक होटल में चेक-इन करने के कुछ ही घंटों बाद सूरज ने भी फांसी लगाकर जान दे दी.

सूरज की मां ने भी की जान देने की कोशिश
सूरज को फंदे से लटका देखकर हर कोई हैरान हो गया. सूरज की मां जयंती बेटे की मौत से टूट गईं और उन्होंने भी उसी कमरे में सुसाइड की कोशिश की. हालांकि रस्सी टूट जाने के कारण उनकी जान बच गई. शोर सुनकर होटल स्टाफ और परिवार के लोगों ने दौड़कर सूरज को AIIMS नागपुर ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

ये भी पढे़ंः शिवसेना पार्षद के पति की दिनदहाड़े बेरहमी से हत्या, बीच सड़क तलवार से काट डाला

घरवालों ने क्या कहा?
इस मामले को लेकर संजय ने दहेज के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. संजय का कहना है कि शादी का पूरा खर्च उन्होंने ही उठाया था और कुछ भी मांग नहीं की थी. उन्होंने दावा किया कि सूरज अपनी पत्नी की मौत से बेहद दुखी और डरा हुआ था. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

ये भी पढे़ंः महिला सुरक्षा के दावे खोखले? बीच सड़क युवती के साथ स्कूटी सवारों ने की शर्मनाक हरकत

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Bengaluru Couple Suicide Casecrime news

Trending news

'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
Congress Foundation Day
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
Bengal Elections 2026
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
Shashi Tharoor
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
man ki baat 2025
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
Bangladesh news
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार
digvijaya singh
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार
केरल में बर्ड फ्लू के बाद तमिलनाडु में अलर्ट, सरकार ने बढ़ाई बॉर्डर पर निगरानी
Tamil Nadu news
केरल में बर्ड फ्लू के बाद तमिलनाडु में अलर्ट, सरकार ने बढ़ाई बॉर्डर पर निगरानी
BMC चुनाव की लड़ाई हुई दिलचस्प, सपा ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी की जारी
BMC Elections 2026
BMC चुनाव की लड़ाई हुई दिलचस्प, सपा ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी की जारी
मैं भारतीय हूं, क्या सबूत दूं... एंजेल चकमा की मौत ने पूछा सवाल- क्या अपनों को ही...
Anjel Chakma Murder Case
मैं भारतीय हूं, क्या सबूत दूं... एंजेल चकमा की मौत ने पूछा सवाल- क्या अपनों को ही...
हाथ बंधे, चेहरे पर मास्क, जेल से भरा नामांकन... कौन है गैंगस्टर बंदू आंडेकर
bandhu andekar
हाथ बंधे, चेहरे पर मास्क, जेल से भरा नामांकन... कौन है गैंगस्टर बंदू आंडेकर