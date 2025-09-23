पति नामर्द है...पत्नी ने ठोंका 2 करोड़ का मुआवजा, शख्स ने दर्ज कराई FIR!

Bengaluru Crime: बेंगलुरु से एक चौंका देने वाला वाक्या सामने आया है. शादी के कुछ ही महीनों बाद पति-पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट इस कदर बढ़ गई कि मामला पुलिस तक पहुंच गया. यहां गोविंदराजनगर के रहने वाले 35 साल के शख्स ने अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. दर्ज FIR के मुताबिक, शादी के तीन महीने बाद उसकी पत्नी को उस पर नामर्द (नपुंसक) होने का शक हुआ और उसने उसे जबरन मेडिकल जांच कराने के लिए मजबूर किया. आरोप है कि उसने शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ शारिरिक संबंध नहीं बनाया था.

वहीं, पति का कहना है कि शादी 5 मई को हुई थी और वह अपनी पत्नी के साथ सप्तरिगी पैलेस में रह रहा था. लेकिन इसे लेकर रिश्तों में तनाव इतना बढ़ा कि मामला उत्पीड़न और मारपीट तक पहुंच गया. उस शख्स ने दावा किया कि डॉक्टरों ने जांच करके बताया कि वह शारीरिक रूप से संबंध बनाने में सक्षम है. डॉक्टरों ने उसे धैर्य रखने की सलाह दी और कहा कि मानसिक तनाव की वजह से दिक्कत हो रही है.

पत्नी ने 2 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग

लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब उसकी 29 साल की पत्नी ने आरोप लगाते हुए 2 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की. पत्नी का कहना है कि उसका पति वैवाहिक जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाया. अपनी शिकायत में शख्स ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी और उसके रिश्तेदार 17 अगस्त को गोविंदराजनगर स्थित उसके घर में घुस आए और वहां उसके साथ-साथ उसके परिवार के लोगों से मारपीट की.

गोविंदराजनगर थाने में पत्नी और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज

मारपीट के बाद उसने पुलिस से शिकायत की. इसके बाद शिकायत के आधार पर गोविंदराजनगर थाने में पत्नी और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ मारपीट और परेशान करने का मामला दर्ज किया गया. उसने एक वीडियो भी डाला, जिसमें दावा किया कि उसकी पत्नी बीजेपी के मीडिया विंग से जुड़ी है और पार्टी से उसके लिए मदद की अपील की.