 पति नामर्द है...पत्नी ने ठोंका 2 करोड़ का मुआवजा, शख्स ने दर्ज कराई FIR!
Advertisement
trendingNow12934146
Hindi Newscrime

पति नामर्द है...पत्नी ने ठोंका 2 करोड़ का मुआवजा, शख्स ने दर्ज कराई FIR!

Crime News: बेंगलुरु गोविंदराजनगर के रहने वाले 35 साल के शख्स ने अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.उन्होंने आरोप लगाया है कि पत्नी ने नपुंसक होने के शक में जबरन मेडिकल जांच करवाया. साथ ही, 2 करोड़ रूपये मुआवजे की मांग की.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 23, 2025, 10:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पति नामर्द है...पत्नी ने ठोंका 2 करोड़ का मुआवजा, शख्स ने दर्ज कराई FIR!

Bengaluru Crime: बेंगलुरु से एक चौंका देने वाला वाक्या सामने आया है. शादी के कुछ ही महीनों बाद पति-पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट इस कदर बढ़ गई कि मामला पुलिस तक पहुंच गया. यहां गोविंदराजनगर के रहने वाले 35 साल के शख्स  ने अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. दर्ज FIR के मुताबिक, शादी के तीन महीने बाद उसकी पत्नी को उस पर नामर्द (नपुंसक) होने का शक हुआ और उसने उसे जबरन मेडिकल जांच कराने के लिए मजबूर किया. आरोप है कि उसने शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ शारिरिक संबंध नहीं बनाया था.

वहीं, पति का कहना है कि शादी 5 मई को हुई थी और वह अपनी पत्नी के साथ सप्तरिगी पैलेस में रह रहा था. लेकिन इसे लेकर रिश्तों में तनाव इतना बढ़ा कि मामला उत्पीड़न और मारपीट तक पहुंच गया. उस शख्स ने दावा किया कि डॉक्टरों ने जांच करके बताया कि वह शारीरिक रूप से संबंध बनाने में सक्षम है. डॉक्टरों ने उसे धैर्य रखने की सलाह दी और कहा कि मानसिक तनाव की वजह से दिक्कत हो रही है.

 पत्नी ने 2 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग

लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब उसकी 29 साल की पत्नी ने आरोप लगाते हुए 2 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की. पत्नी का कहना है कि उसका पति वैवाहिक जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाया. अपनी शिकायत में शख्स ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी और उसके रिश्तेदार 17 अगस्त को गोविंदराजनगर स्थित उसके घर में घुस आए और वहां उसके साथ-साथ उसके परिवार के लोगों से मारपीट की.

Add Zee News as a Preferred Source

गोविंदराजनगर थाने में पत्नी और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज

मारपीट के बाद उसने पुलिस से शिकायत की. इसके बाद शिकायत के आधार पर गोविंदराजनगर थाने में पत्नी और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ मारपीट और परेशान करने का मामला दर्ज किया गया. उसने एक वीडियो भी डाला, जिसमें दावा किया कि उसकी पत्नी बीजेपी के मीडिया विंग से जुड़ी है और पार्टी से उसके लिए मदद की अपील की.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Bengalurucrime

Trending news

बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
Kolkata rain
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
Maharashtra
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
ahmedabad news
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
Jammu and Kashmir
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
PM Modi
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
Siddaramaiah
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
Droupadi Murmu
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
Assam news
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
Supreme Court
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
;