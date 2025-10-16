Crime News: सच्चाई की जिद, बहन ने खोला मौत का राज; बिना चोट पहुंचाए डॉक्टर पति ने ऐसे किया था मर्डर

Bengaluru Doctor Anesthesia Murder Case: बेंगलुरु की रात थी- शांति में डूबी, लेकिन मौत की आहट उसी शांति में छिपी थी. घर की दीवारों के भीतर, सफ़ेद कोट पहनने वाला एक शख्स कुछ ऐसा करने जा रहा था, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए. उसका नाम था डॉ. महेंद्र रेड्डी, उम्र 31, पेशे से सर्जन. जिसका वो इलाज करने वाला था, वो उसकी पत्नी थी डॉ. कृतिका रेड्डी, एक 29 वर्षीय त्वचा रोग विशेषज्ञ. दोनों डॉक्टर, दोनों शिक्षित, दोनों एक-दूसरे से प्यार करने वाले. लेकिन इस प्यार की परतों के नीचे छिपी थी एक ठंडी साजिश यानी मौत की सर्जरी.

डॉक्टर पति ने लगाई 'जहरीली' सिरिंज

21 अप्रैल की रात को कृतिका ने पति से कहा, 'पेट में दर्द है… शायद गैस्ट्राइटिस.' महेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, 'चिंता मत करो, मैं डॉक्टर हूँ न.' उसने सिरिंज में पारदर्शी द्रव भरा और कृतिका के हाथ में IV लाइन लगाई. कृतिका ने पूछा, 'क्या दवा है ये?' वो बोला, 'बस थोड़ी एनर्जी देने वाली मेडिसिन… आराम कर लो.'

इसके बाद वह सो गई. बिना यह जाने कि उसकी नसों में वही दवा बह रही है, जो ऑपरेशन थिएटर में बेहोशी के लिए दी जाती है यानी प्रोपोफॉल. एक ऐसी दवा, जो जरा-सी मात्रा में सुला देती है और ज्यादा मात्रा दे दी जाए तो सीधे मौत की नींद भी सुला सकती है.

तीन दिन का इलाज या तीन चरणों की साजिश

दवा देने का यह सिलसिला तीन दिनों तक चलता रहा. पहले दिन हल्की डोज़, दूसरे दिन और ज़्यादा, जबकि तीसरे दिन जानलेवा मात्रा में डोज दी गई. पूछने पर महेंद्र ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, 'अब वो ठीक हो जाएगी.' लेकिन 24 अप्रैल की सुबह जब कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो कृतिका बिस्तर पर स्थिर पड़ी थीं. उसकी आंखें बंद थी और सांसें गायब.

महेंद्र और उसके परिवार वाले उसे लेकर अस्पताल गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. इसके बाद महेंद्र ने यह सूचना पत्नी कृतिका के परिवार वालों को दी. जब कृतिका की बड़ी बहन डॉक्टर निकिता रेड्डी, जोकि खुद एक रेडियोलॉजिस्ट थी ने मौत की वजह पूछा तो महेंद्र ने ठंडी आवाज़ में कहा, 'शायद हार्ट फेल हो गया.'

बहन को खटक गई ये अजीब बात

लेकिन बहन डॉ. निकिता रेड्डी को उसका यह जवाब कुछ अजीब लगा. इसकी वजह ये थी कि कृतिका एकदम फिट रहती थी और उसने कोई गंभीर बीमारी की बात भी कभी नहीं बताई थी. ऐसे में उसकी हार्ट अटैक से अचानक मौत उन्हें कुछ हजम नहीं हुई.

निकिता ने मृत बहन का चेहरा देखा तो वह शांत था, पर शरीर में कुछ गड़बड़ थी… कुछ बहुत अजीब. वो तुरंत पुलिस के पास गईं और कहा, 'ये मौत नहीं, कुछ और है. मेरी बहन की बॉडी में कुछ है जो वहां नहीं होना चाहिए.' शुरुआत में किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया.

महेंद्र ने जल्दबाज़ी में कहा, 'पोस्टमॉर्टम की ज़रूरत नहीं, सीधे अंतिम संस्कार कर दो.' लेकिन निकिता अड़ गईं और कहा, 'जब तक सच सामने नहीं आएगा, मैं बहन को जलाने नहीं दूँगी.' उनकी यही ज़िद बाद में न्याय की पहली लौ बनी.

6 महीने बाद आई एक रिपोर्ट और छा गया तूफान

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बिसरा सुरक्षित कर उसे एफएसएल में जांच के लिए भेजा गया. इसके बाद 6 महीने तक चुप्पी छा गई. फिर एक दिन रिपोर्ट आई, जिसका सभी को इंतजार था और इसके साथ ही तूफान सा छा गया.

रिपोर्ट में लिखा था, डेड बॉडी में प्रोपोफॉल पाया गया. यह बेहोशी करने वाली ड्रग है, जिसे बेहद सीमित मात्रा में सर्जरी से पहले मरीज को दिया जाता है. जबकि अस्पताल की रिपोर्ट में कृतिका को ऐसी ड्रग देने का कोई जिक्र नहीं था. इसका सीधा सा मतलब था कि कृतिका को अस्पताल में नहीं, बल्कि घर में बेहोशी की दवा दी गई थी! वह दवा भी इतनी ज्यादा मात्रा में दी गई थी कि उसके असर से कृतिका का बच पाना नामुमकिन था.

गिरफ्तारी पर क्या बोला आरोपी डॉक्टर?

जैसे ही फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, पुलिस ने महेंद्र को ढूंढना शुरू किया. साथ ही महेंद्र के घर की तलाशी ली तो वहां से सिरिंज, ड्रिप और मेडिकल उपकरण मिल गए, जिनमें भी प्रोपोफॉल के निशान थे.

उस वक्त महेंद्र बेंगलुरु से भागकर मणिपाल (उडुपी) में अपने मेडिकल साथियों के बीच छिपा था. लेकिन ज्यादा समय तक वह बच नहीं सका. जब पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की, तब भी उसके चेहरे पर पश्चाताप के कोई निशान नहीं थे.

जब पुलिस ने उससे पूछा, 'तुम्हारी पत्नी के शरीर में ये दवा कैसे पहुंची?' तो वो शांत स्वर में बोला, 'मैं उसका इलाज कर रहा था.' वह ठंडे चेहरे से बोला, 'मैंने कुछ गलत नहीं किया… बस इलाज कर रहा था.' इस पर गुस्साए पुलिसकर्मियों ने कहा, 'डॉक्टर, आपने इलाज नहीं, क्लिनिकल मर्डर किया है.'

इटफील्ड एरिया के डीसीपी के. परशुराम ने बताया कि यह कोई गुस्से में की गई हत्या नहीं थी बल्कि यह योजना बनाकर किया अपराध था. यह मेडिकल ज्ञान का सरासर दुरुपयोग था.

डॉक्टर पत्नी की हत्या की वजह?

कृतिका के परिजनों के मुताबिक, डॉक्टर महेंद्र और कृतिका की शादी को मुश्किल से एक साल हुआ था. कृतिका का परिवार अमीर था. उन्होंने शादी में करीब 2 करोड़ रुपये खर्च किए थे. लेकिन महेंद्र का सपना अपना खुद का अस्पताल खोलना था. लेकिन कृतिका के परिवार ने यह आर्थिक मदद करने में असमर्थता जता दी.

इससे उसके भीतर क्रोध और ईर्ष्या उभर आई. उसी के बाद उसने इलाज का बहाना बनाकर पत्नी कृतिका के मर्डर की योजना बनानी शुरू कर दी. यह नहीं, पुलिस को यह भी शक है कि उसके किसी दूसरी महिला से संबंध भी थे. इसीलिए वह

शायद इस शादी से छुटकारा चाहता था. वह भी बिना तलाक और बिना झंझट के. सिर्फ़ एक सुई के ज़रिए.

अब डॉक्टर महेंद्र पुलिस हिरासत में है और उस पर मुकदमा चल रहा है. लेकिन बेंगलुरु के अस्पतालों में अब भी एक खामोश डर है. उनमें एक सवाल है कि 'क्या हर सिरिंज भरोसे लायक होती है?'