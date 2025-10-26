Advertisement
दोस्त के साथ मिलकर की प्रेमी की हत्या, ऑटोरिक्शा में शव छोड़कर भागे

Crime News: बेंगलुरु में 35 साल की एक महिला की हत्या में  पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. सलमा नाम की यह महिला तिलकनगर पुलिस स्टेशन के पास मिली. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 26, 2025, 01:18 PM IST
Bengaluru Crime News: बेंगलुरु में पुलिस ने 35 साल की महिला की हत्या के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया है. महिला का शव शनिवार 25 अक्टूबर 2025 की शाम तिलकनगर में एक ऑटोरिक्शा में मिला था. बता दें कि महिला  रागीगुड्डा झुग्गी बस्ती की रहने वाली थी. वह घरेलू कर्मचारी और 4 बच्चों की मां थी. सलमा नाम की यह महिला तिलकनगर पुलिस स्टेशन के पास मिली. 

ऑटो में मिला शव 

बता दें कि महिला पुलिस स्टेशन से लगभग 300 मीटर दूर खड़ी एक गाड़ी की पिछली सीट पर मिली. उसके सिर और गर्दन पर चोटों के निशान भी थे. राहगीरों ने उसे गाड़ी के अंदर बेसुध देखकर अधिकारियों को सूचना दी. पुलिस के मुताबिक कुछ साल पहले अपने पति की मौत के बाद से सलमा अकेली रह रही थी. जांचकर्ताओं ने बताया कि हमलावर उसे पहले से जानते थे और किसी कारण से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. 

ये भी पढ़ें- 'परेशान करती थी, मुझसे शादी करना चाहती थी...', डॉक्टर सुसाइड केस में गिरफ्तार इंजीनियर ने क्या बताया?

हिरासत में आरोपी 

तिलकनगर पुलिस ने सलमा के प्रेमी सुब्रमणि और उसके दोस्त सेंथिल को हिरासत में लिया है. अधिकारियों ने बताया कि दोनों ने सुब्रमणि के घर में सलमा की कथित तौर पर हत्या कर दी थी, क्योंकि उन्हें शक था कि उसका किसी तीसरे व्यक्ति के साथ संबंध है. हत्या के बाद उन्होंने सलमा की लाश को ऑटोरिक्शा में रख दिया. दोनों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है और उनके दावों की पुष्टि की जा रही है. पुलिस ऑटोरिक्शा के रजिस्ट्रेशन डिस्क्रिप्रसन के आधार पर भी सुराग तलाश रही है. 

ये भी पढ़ें- गर्लफ्रेंड का अखिरी काल...और नर्सिंग होम के गेट पर मिली 2 लाशें, 24 साल के बॉयफ्रेंड का खूनी इंतकाम

जांच में जुटी पुलिस 

साउथ ईस्ट DCP सारा फातिमा ने घटना की पुष्टि करते हुए की कि मृतका सलमाएक विधवा थीं और 4 बच्चों की मां थीं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या किसी और जगह पर की गई थी और शव को बाद में ऑटो पर रखा गया. फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जांच के लिए खून के निशान और कपड़ों के सैंपल लिए. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस जगह पर ऑटो खड़ा था वहां रात में कम भीड़ रहती है. पुलिस घटना की जांच कर रही है. 

FAQ 

घटना में कौन हैं आरोपी?

सलमा के प्रेमी सुब्रमणि और उसके दोस्त सेंथिल को हिरासत में लिया गया है।

क्या है आरोप?

दोनों पर सलमा की हत्या का आरोप है, क्योंकि उन्हें शक था कि उसका किसी तीसरे व्यक्ति के साथ संबंध है. 

