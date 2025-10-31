Advertisement
बेटी ने ही नाबालिग दोस्तों से मां को मरवा डाला? बेंगलुरु में महिला की हत्या बनी गुत्‍थी, स्कूल छोड़ चुके लड़कों पर FIR

Bengaluru Woman killed by minor school drop: बेंगलुरु के उत्तराहल्ली में 34 साल की नेत्रावती की फांसी पर लटकी लाश मिलने के बाद अब बहुत हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं. मृतक की बहन ने बेटी और उसके 4 नाबालिग दोस्तों पर हत्या का इल्जाम लगाया.लड़कों ने तौलिए से गला घोंटा, साड़ी से फंदा लगाया. बेटी 4 दिन गायब रही, लौटकर दोस्तों का नाम लिया.पुलिस जांच में जुटी. जानें पूरा मामला.

Oct 31, 2025
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-एआई)
Bengaluru Woman killed: बेंगलुरु में मां-बेटी का रिश्ता टूटा तो खून से लिखी गई कहानी. उत्तराहल्ली में 34 साल की नेत्रावती की लाश 27 अक्टूबर को फंदे पर लटकी मिली. पहले लगा आत्महत्या, लेकिन अब खुलासा हुआ कि ये हत्या थी. मृतक की बहन अनीता ने सुभ्रमान्यपुरा पुलिस में शिकायत की कि नेत्रावती की अपनी बेटी और उसके स्कूल ड्रॉपआउट दोस्तों ने मिलकर मां को मार डाला है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बेंगलुरु में हुई महिला की हत्या में बेटी की भूमिका संदिग्ध है. पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई गई है जिसमें अपनी मां की हत्या में बेटी और उसके दोस्तों के शामिल होने का संदेह है.  मृतक महिला की बहन ने शुक्रवार को बेंगलुरु के सुब्रमण्यपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

मृतका की पहचान
 मृतका की पहचान बेंगलुरु के सुब्रमण्यपुरा के पास उत्तरहल्ली निवासी 34 वर्षीय नेत्रवती के रूप में हुई है. मृतक की बहन, केटीएम लेआउट निवासी अनीता के ने इस संबंध में मृतक महिला की बेटी और उसके दोस्तों सहित पांच लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. सभी आरोपी 16 से 17 साल के बीच के नाबालिग हैं और सभी ने स्कूल छोड़ दिया है.

रात 10:30 बजे का खौफनाक प्लान
25 अक्टूबर की रात. नेत्रावती घर पर बेटी के साथ थी. बेटी के 4 दोस्त अचानक आए. मां ने पुलिस बुलाने की धमकी दी. बस, यही गलती पड़ी भारी. लड़कों ने तौलिए से गला दबाया, लाश को घसीटकर दूसरे कमरे में ले गए और साड़ी से पंखे पर लटका दिया. सब कुछ आत्महत्या जैसा दिखाने की साजिश. बेटी ने बताया कि दोस्तों ने चाकू दिखाकर धमकाया, “किसी को बताएगी तो तुझे भी मार देंगे.” डर के मारे वो घर छोड़कर भागी और 4 दिन तक छिपी रही. 30 अक्टूबर को लौटी, तब पुलिस को बयान दिया. लेकिन मां की बहन अनीता को शक बेटी खुद साजिश में शामिल थी.

बहन का दर्द: “मेरी दीदी को न्याय दो”
अनीता ने 27 को अस्वाभाविक मौत का केस दर्ज कराया है. शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उसकी बहन को न्याय दिलाने की मांग की है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

