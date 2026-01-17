Advertisement
trendingNow13077660
Hindi Newscrime29 वर्षीय महिला ने मिट्टी का तेल छिड़क कर 4 वर्षीय बेटी के साथ लगाई आग, पति से हुआ था विवाद

29 वर्षीय महिला ने मिट्टी का तेल छिड़क कर 4 वर्षीय बेटी के साथ लगाई आग, पति से हुआ था विवाद

Bengaluru News: घटना बृहस्पतिवार को कृष्णाप्पानगर में स्थित संजय नगर की बताई जा रही है, जहां पर रहने वाली 29 वर्षीय सीतालक्ष्मी ने अपने पति से फोन पर लड़ाई के बाद केरोसिन डालकर खुद को और अपनी 4 वर्षीय बेटी सृष्टि को आग के हवाले कर दिया. पुलिस के अनुसार, मोहल्ले के लोगों ने 7 बजे के करीब खिड़की से सृष्टि के चिल्लाने की आवाज सुनी जब सीतालक्ष्मी ने आग लगाई.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Jan 17, 2026, 05:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

29 वर्षीय महिला ने मिट्टी का तेल छिड़क कर 4 वर्षीय बेटी के साथ लगाई आग, पति से हुआ था विवाद

Crime News: बेंगलुरु में दर्दनाक घटना से इलाके में हड़कंप मच गया, जहां पर एक महिला ने पति से फोन पर झगड़े के बाद खुद को और अपनी बेटी को आग लगा दी. घटना में महिला की रात को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई तो वहीं उसकी बेटी ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया है. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है. 

घटना बृहस्पतिवार को कृष्णाप्पानगर में स्थित संजय नगर की बताई जा रही है, जहां पर रहने वाली 29 वर्षीय सीतालक्ष्मी ने अपने पति से फोन पर लड़ाई के बाद केरोसिन डालकर खुद को और अपनी 4 वर्षीय बेटी सृष्टि को आग के हवाले कर दिया. पुलिस के अनुसार, मोहल्ले के लोगों ने 7 बजे के करीब खिड़की से सृष्टि के चिल्लाने की आवाज सुनी जब सीतालक्ष्मी ने आग लगाई. इसके बाद लोगों ने घर का दरवाजा तोड़कर दोनों को पास के विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती करवाया. 

क्यों उठाया कदम?
शुरुआती जांच में सामने आया कि सीतालक्ष्मी और उनके पति गोविंद बहादुर के बीच काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था. गोविंद कुछ ही दिन पहले अपने 6 साल के बेटे के साथ नेपाल चला गया था. गोविंद अपनी पत्नी के साथ 7 साल पहले बेंगलुरु आया था और वो यहां पर सिक्योरिटी गार्ड के साथ-साथ दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करता था. पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, जिसके कारण कुछ महीने पहले गोविंद अपने बेटे को लेकर नेपाल चला गया था. जिसके बाद सीतालक्ष्मी ने कई बार उससे वापस लौट आने की अपील की थी लेकिन उसने सीतालक्ष्मी को ही नेपाल आने के लिए कहा. हादसे से पहले पति और पत्नी के बीच फिर से फोन पर बहस हुई और सीतालक्ष्मी ने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रेमी ने किया शादी से इंकार
वहीं बेंगलुरु के रामनगर में महिला पुलिस थाने के बाहर एक 22 वर्षीय महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी. प्रेमी की तरफ से शादी से इंकार करने के बाद महिला ने नींद की गोलियां खाकर सुसाइड करने की कोशिश की, जिसको समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया और उसकी जान बच गई. इस प्रयास से पहले महिला ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उसने अरुण नायक नाम के युवक पर शादी का झांसा देकर धोखा देने का आरोप लगाया. पुलिस के अनुसार महिला और युवक के बीच पिछले 18 महीनों से प्रेम संबंध था और दोनों के बीच शादी को लेकर वादा भी किया गया था. जिसके चलते दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी थे, लेकिन युवक ने कुछ समय से अचानक महिला से दूरी बना ली थी. जिसके बाद उसने युवक और उसके परिवार से संपर्क करने कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई. 

यह भी पढ़ें: पत्नी ने खुद को लगाई आग, बचाने की बजाय दर्दनाक हादसे का वीडियो बनाता रहा पति

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

crime news hindi

Trending news

महिला ने मिट्टी का तेल छिड़क कर 4 वर्षीय बेटी के साथ लगाई आग, पति से हुआ था विवाद
crime news hindi
महिला ने मिट्टी का तेल छिड़क कर 4 वर्षीय बेटी के साथ लगाई आग, पति से हुआ था विवाद
टाटा के बाद अब मारुति की बड़ी छलांग, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक ऑटो प्लांट
Maruti Suzuki GIDC
टाटा के बाद अब मारुति की बड़ी छलांग, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक ऑटो प्लांट
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना
west bengal hindi news
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना
मां काली से मां कामाख्या मंदिर तक आस्था की रेल! दौड़ने लगी पहली वंदे भारत स्लीपर
Vande Bharat Sleeper Train
मां काली से मां कामाख्या मंदिर तक आस्था की रेल! दौड़ने लगी पहली वंदे भारत स्लीपर
'न कोई आइडियोलॉजी, न ही कोई स्टैंड...',करारी हार के बाद शिंदे पर भड़का उद्धव गुट
uddhav thackeray
'न कोई आइडियोलॉजी, न ही कोई स्टैंड...',करारी हार के बाद शिंदे पर भड़का उद्धव गुट
महायुति की जीत-विपक्ष का औंधे मुंह गिरना... MH निकाय चुनाव और क्या संदेश दे रहे?
maharashtra bmc
महायुति की जीत-विपक्ष का औंधे मुंह गिरना... MH निकाय चुनाव और क्या संदेश दे रहे?
यौन उत्पीड़न केस में MLA राहुल ममकूटाथिल फिर बढ़ी मुश्किलें, जमानत याचिका हुई खारिज
Rahul Mamakootathil
यौन उत्पीड़न केस में MLA राहुल ममकूटाथिल फिर बढ़ी मुश्किलें, जमानत याचिका हुई खारिज
गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी अलर्ट, दिल्ली समेत कई शहर आतंकियों के निशाने पर
Republic Day 2026
गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी अलर्ट, दिल्ली समेत कई शहर आतंकियों के निशाने पर
'किसी के दबाव में नहीं है देश...',मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में दी ट्रंप को नसीहत
Mohan Bhagwat
'किसी के दबाव में नहीं है देश...',मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में दी ट्रंप को नसीहत
भाजपा नेता ने ‘मातोश्री’ भेज दी ₹255 की रसमलाई, ठाकरे ब्रदर्स की हार पर कसा तंज
Thackeray Brothers
भाजपा नेता ने ‘मातोश्री’ भेज दी ₹255 की रसमलाई, ठाकरे ब्रदर्स की हार पर कसा तंज