भरतनाट्यम नृत्यांगना स्वाति भिसे के घर चोरी, गायब हुई कई कीमती साड़ियां, नौकरानी पर केस दर्ज

देश-विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकीं जानी-मानी भरतनाट्यम नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और निर्माता स्वाति भिसे के घर चोरी की घटना हुई. ये चोरी मुंबई के पॉश इलाके मालाबार हिल स्थित उनके घर पर हुई. इसका शक उनेक घर काम करने वाली नौकरानी पर है.

स्वाति भिसे ने बताया कि जब वह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार हो रही थीं, तब उन्हें अपनी अलमारी से कई महंगी साड़ियां गायब मिलीं. इन साड़ियों की कुल कीमत लगभग ₹45,500 बताई जा रही है. अलमारी में मौजूद बनारसी, टसर सिल्क, चंदेरी लखनवी और इकत जैसी डिजाइनर साड़ियां चोरी हो गई.

नृत्यांगना ने खुद पकड़ी चोर

घटना उस वक्त सामने आई जब स्वाति भिसे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार हो रही थीं. जैसे ही उन्होंने अपनी अलमारी खोली, वे हैरान रह गई क्योंकि कई कीमती साड़ियां वहां से गायब थीं. शक होने पर उन्होंने घर के बाकी स्टाफ से बातचीत की. अंजना मुक्तीप्रकाश जो उनके घर में नौकरानी का काम करती है, के बैग की तलाशी ली, तो उसमें से एक चांदी की जरी वाली बनारसी साड़ी मिली, जो चोरी हुई साड़ियों में से एक थी.

पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच जारी

घटना की शिकायत के बाद मालाबार हिल पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बीएनएस की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं, लेकिन घर के अंदर काम करने वाले स्टाफ की वजह से यह चोरी संभव हो सकी. अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि और कौन-कौन इस घटना में शामिल हो सकता है और बाकी चोरी हुई साड़ियों का पता लगाया जा सके.

