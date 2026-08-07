/बॉस’ बनकर WhatsApp पर ठगी, 1.98 करोड़ का लगा चूना, मुंबई पुलिस ने साइबर हेल्पलाइन से बचाए पैसे

मुंबई पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि कंपनी के किसी वरिष्ठ अधिकारी के नाम या फोटो से WhatsApp, Telegram या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले भुगतान संबंधी निर्देशों पर बिना पुष्टि किए भरोसा न करें. यदि किसी नए मोबाइल नंबर से तत्काल पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाया जाए, तो पहले संबंधित अधिकारी से उनके पुराने या आधिकारिक नंबर पर बात कर जानकारी की पुष्टि करें. केवल प्रोफाइल फोटो या नाम देखकर किसी भी बैंक खाते में रकम ट्रांसफर न करें. यदि साइबर ठगी की आशंका हो या ऐसी कोई घटना हो जाए, तो बिना देरी किए 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, क्योंकि शुरुआती कार्रवाई से रकम वापस मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है.