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बॉस’ बनकर WhatsApp पर ठगी, 1.98 करोड़ का लगा चूना, मुंबई पुलिस ने साइबर हेल्पलाइन से बचाए पैसे

आज के दौर में डिजिटल लेन-देन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है. कई स्कैम सामने आते हैं, जिसमें लिंक क्लिक करते ही अकाउंट साफ हो जाता है, लेकिन मुंबई की घटना की कहानी अलग है. यहां व्हाट्सएप पर बॉस बनकर 1.98 करोड़ रुपये का चूना स्कैमर ने लगा दिया.

Written ByAshwini Kumar PandeyEdited ByKavya Yadav
Published: Aug 07, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:09 PM IST
बॉस’ बनकर WhatsApp पर ठगी, 1.98 करोड़ का लगा चूना, मुंबई पुलिस ने साइबर हेल्पलाइन से बचाए पैसे

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Ashwini Kumar Pandey

Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

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