/बॉस’ बनकर WhatsApp पर ठगी, 1.98 करोड़ का लगा चूना, मुंबई पुलिस ने साइबर हेल्पलाइन से बचाए पैसे

आज के दौर में डिजिटल लेन-देन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है. कई स्कैम सामने आते हैं, जिसमें लिंक क्लिक करते ही अकाउंट साफ हो जाता है, लेकिन मुंबई की घटना की कहानी अलग है. यहां व्हाट्सएप पर बॉस बनकर 1.98 करोड़ रुपये का चूना स्कैमर ने लगा दिया. हालांकि, मुंबई पुलिस ने साइबर हेल्पलाइन 1930 की मदद से 92 प्रतिशत पैसे बचा लिए. इस मामले में साइबर ठगों ने कंपनी के डायरेक्टर की फोटो और नाम का इस्तेमाल कर एक कर्मचारी को WhatsApp के जरिए झांसे में लिया.
ठगों ने खुद को कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी बताकर कर्मचारी से तत्काल एक बैंक खाते में 1.98 करोड़ रुपये ट्रांसफर करा लिए.घटना 6 अगस्त 2026 की है, शिकायतकर्ता, जो एक निजी कंपनी में जनरल मैनेजर हैं. उन्हें नए मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर की प्रोफाइल फोटो और नाम का इस्तेमाल किया गया था. जरूरी भुगतान बताकर कर्मचारी को तुरंत 1.98 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिए कहा गया. कर्मचारी ने संदेश को असली समझकर बताए गए बैंक खाते में रकम भेज दी.
पैसे ट्रांसफर के कुछ समय बाद जब कर्मचारी ने कंपनी के डायरेक्टर के वास्तविक मोबाइल नंबर पर भुगतान की जानकारी दी, तब पता चला कि उनके नाम और फोटो का फायदा उठाकर साइबर ठगी की गई है. इसके बाद पीड़ित ने तुरंत मुंबई पुलिस की साइबर हेल्पलाइन 1930 और साइबर पुलिस थाना, दक्षिण विभाग से संपर्क किया. पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया और 1,83,03,492 रुपये, यानी कुल ठगी गई राशि का करीब 92 प्रतिशत सुरक्षित बचा लिया.
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मुंबई पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि कंपनी के किसी वरिष्ठ अधिकारी के नाम या फोटो से WhatsApp, Telegram या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले भुगतान संबंधी निर्देशों पर बिना पुष्टि किए भरोसा न करें. यदि किसी नए मोबाइल नंबर से तत्काल पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाया जाए, तो पहले संबंधित अधिकारी से उनके पुराने या आधिकारिक नंबर पर बात कर जानकारी की पुष्टि करें. केवल प्रोफाइल फोटो या नाम देखकर किसी भी बैंक खाते में रकम ट्रांसफर न करें. यदि साइबर ठगी की आशंका हो या ऐसी कोई घटना हो जाए, तो बिना देरी किए 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, क्योंकि शुरुआती कार्रवाई से रकम वापस मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है.