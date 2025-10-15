Advertisement
trendingNow12962031
Hindi Newscrime

'पुलिस सिस्टम' में भ्रष्टाचार के कितने शिकार? पहले IPS अब ASI; भगवान करे ये सिलसिला थम जाए!

DNA: मित्रों, अब हम हरियाणा पुलिस में सीरियल सुसाइड का विश्लेषण करेंगे. हरियाणा में दो हफ्ते के अंदर दो पुलिस अधिकारियों ने आत्महत्या कर ली है. 7 अक्टूबर को IPS अफसर वाई पूरन सिंह और उसके ठीक एक हफ्ते बाद हरियाणा पुलिस के ASI संदीप कुमार ने आत्महत्या कर ली. हरियाणा पुलिस में ऐसा क्या चल रहा है कि अधिकारी खुद की जान ले रहे हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 15, 2025, 06:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'पुलिस सिस्टम' में भ्रष्टाचार के कितने शिकार? पहले IPS अब ASI; भगवान करे ये सिलसिला थम जाए!

Haryana IPS Suicide Case: पुलिस महकमे में सीरियल सुसाइड का सस्पेंस क्या है? जिस ASI ने खुदकुशी की उसका IPS अफसर वाई पूरन सिंह से क्या कनेक्शन है? वो कौन सी कड़ी है जिसने इन दोनों अफसरों को अपने हाथों से अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया? मित्रो, ये एक सामान्य घटना या नॉर्मल सुसाइड का मामला नहीं है. ये पुलिस सिस्टम का ऐसा पाताललोक है. जिसका पता लगाना बहुत जरूरी है. नहीं तो आज ASI ने खुदकुशी की, हो सकता है अगला नंबर किसी और पुलिस अधिकारी का हो.

अब आप सीरियल सुसाइड के कॉमन फैक्टर को समझिए. दोनों ही आत्महत्याओं में कुछ चीजें समान हैं. दोनों ने खुद को गोली मारी. दोनों ने मौत से पहले सुसाइड नोट लिखा. दोनों ने अपनी मौत के पीछे भ्रष्टाचार को वजह बताया. दोनों ने अपने सुसाइड नोट में पुलिस अधिकारियों के नाम लिखे. दोनों ने ही अपने फाइनल नोट में जातिवाद का जिक्र किया.

लेकिन हरियाणा पुलिस में हुई इस दूसरी आत्महत्या ने सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ा दिया है. क्योंकि ASI संदीप कुमार ने दिवंगत IPS वाई पूरन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. ASI संदीप कुमार ने अपनी मौत से पहले एक वीडियो बनाया. रोहतक में एक खेत के बीच में बने मचान पर उन्होंने 6 मिनट 28 सेकंड के इस वीडियो में कई बातें कही हैं. इस आखिरी वीडियो में संदीप कुमार ने अपनी जान देने की वजह बताई है. हरियाणा पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने वीडियो से पहले तीन पन्नों का एक फाइनल नोट भी लिखा है. इस नोट में ASI संदीप कुमार ने लिखा-

Add Zee News as a Preferred Source

-IG पूरन कुमार का तबादला रोहतक रेंज में होते ही उन्होंने भ्रष्ट पुलिस अफसरों की तैनाती IG ऑफिस में कर दी.
-रोहतक रेंज से फाइलें मंगाकर उनमें छोटी मोटी कमियां निकालकर SI सुनील और गनमैन सुशील पैसे ऐंठते थे.
-महिला पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर के नाम पर यौन शोषण किया गया.
-सामान्य नागरिकों को, व्यापारियों को बुलाकर टॉर्चर किया गया, मोटी रिश्वत ऐंठी गई.
-ASI संदीप कुमार ने पूरन कुमार की पत्नी पर लिखा- घरवाली IAS, साला MLA और फैमिली SC-ST आयोग में है. शायद यहीं से IG पूरन कुमार को भ्रष्टाचार करने की ताकत मिलती थी. 
-IG साहब का केस सामने आने पर उन्होंने जातिगत, आयोग का सहारा और राजनीतिक रंग देने के लिए झूठा सुसाइड नोट तैयार कर के आत्महत्या की है.

ASI संदीप कुमार के इस सुसाइड नोट में पूरन कुमार के बारे में जो कुछ लिखा है वो वाकई चौंकाने वाला है. पूरन कुमार की सुसाइड मिस्ट्री को और उलझाने वाला है. आत्महत्या से पहले संदीप कुमार ने वीडियो जारी करके वाई पूरन कुमार और उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. 

ASI संदीप कुमार ने जिस जगह पर ये वीडियो बनाया. जहां उन्होंने खुद को गोली मारी. वहां जी न्यूज संवाददाता भी पहुंचे.

ASI संदीप कुमार ने खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद खुद को गोली मार ली. लेकिन उनके इस वीडियो में दो बड़ी बातों पर गौर करने की जरूरत है.  पहली तो ये कि आखिर किस सच्चाई को सामने नहीं आने दिया जा रहा है. किस सच्चाई को संदीप कुमार बाहर लाना चाहते थे और दूसरा ये कि पूरन कुमार और उनके परिवार पर जो गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं उसकी सच्चाई क्या है. ASI संदीप कुमार की आत्महत्या और उनके इस आखिरी वीडियो ने पूरे केस को नया मोड़ दे दिया है. क्योंकि पूरन कुमार ने अपने फाइनल नोट में जो लिखा था वो इससे बिल्कुल उलट है.

पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उनपर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं. वहीं संदीप कुमार ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि पूरन कुमार खुद भ्रष्टाचार कर रहे थे. पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा था कि उन्हें जाति आधारित भेदभाव झेलना पड़ता है. वहीं ASI संदीप कुमार का दावा है कि पूरन कुमार थानों में जातिवाद करते थे. पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में 16 अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था. जिसमें एक नाम रोहतक SP नरेंद्र बिजारनिया का भी है. जिन्हें दो दिन पहले पद से हटा दिया गया. लेकिन ASI संदीप कुमार ने अपने वीडियो में नरेंद्र बिजारनिया को ईमानदार बताया है. 

अब सवाल है, सही कौन है? किसके दावे को सच माना जाए?

दो सुसाइड. दोनों सुसाइड नोट में पुलिस महकमे और प्रशासन पर ही गंभीर आरोप. भ्रष्टाचार से लेकर महिला पुलिसकर्मियों के यौन शोषण तक का आरोप. आखिर इन आरोपों की सच्चाई क्या है. सुसाइड का सस्पेंस क्या है.  इससे जल्द पर्दा उठना जरूरी है. लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ASI संदीप ने अपनी जान क्यों दी. पूरन कुमार के मामले से इनका लेना देना क्या था. 

दरअसल पूरन कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जिस साइबर थाने में FIR दर्ज की गई थी. ASI संदीप कुमार वहीं तैनात थे. इन्होंने ही FIR दर्ज की थी और इस केस के IO यानी जांच अधिकारी भी वही थे. इस केस की जांच के दौरान ASI संदीप कुमार की टीम ने ही वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील को गिरफ्तार कर के पूछताछ भी की थी. अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि संदीप कुमार ने अपनी जान क्यों ले ली. 

हरियाणा पुलिस में सीरियल सुसाइड का ये मामला नया मोड़ लेता जा रहा है. ASI संदीप कुमार के परिवार ने उनका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है. परिवार की मांग है कि जब तक वाई पूरन कुमार की पत्नी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे. वहीं वाई पूरन कुमार के परिवार की मांग है कि DGP और SP पर कार्रवाई के बिना वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

IPS officer suicide case

Trending news

प्रेमानंद महाराज के लिए 'सूफियान' ने दुआ मांगी तो भड़क उठे कट्टरपंथी, फिर हुआ ये
DNA
प्रेमानंद महाराज के लिए 'सूफियान' ने दुआ मांगी तो भड़क उठे कट्टरपंथी, फिर हुआ ये
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात
India-Mongolia Relations
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात
मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
DNA
मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
DNA
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Supreme Court
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
Gen Z Generation
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
Sonam Wangchuk
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
Jammu and Kashmir
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
operation sindoor
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
AIADMK
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल