Mumbai: सबसे बड़ी साइबर लूट, ईडी-सीबीआई अफसर बन 72 साल के कारोबारी से ठगे 58 करोड़

Mumbai Cyber Fraud: मुंबई के 72 वर्षीय कारोबारी से साइबर ठगों ने ED और CBI अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 58 करोड़ रुपये की ठगी की. तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मास्टरमाइंड गुजरात का अंकित शाह बताया जा रहा है. जांच जारी है.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Oct 17, 2025, 01:35 PM IST
मुंबई के 72 साल के एक शेयर ट्रेडर से साइबर ठगों ने 58 करोड़ रुपये की ठगी करे ली. ठगों ने खुद को प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई (CBI) अधिकारी बताकर कारोबारी और उनकी पत्नी को ‘डिजिटल अरेस्ट’ किया. आरोपियों ने दंपति को मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और जांच क्लीयरेंस के नाम पर धीरे-धीरे करोड़ों रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह अब तक की सबसे बड़ी साइबर ठगी में से एक है जिसमें किसी व्यक्ति ने डर के चलते इतनी बड़ी रकम गंवाई है. क्या है पूरा मामला चलिए आगे लेख में जानते हैं.

कैसे हुआ पूरा खेल

पीड़ित कारोबारी को 19 अगस्त 2025 को पहली कॉल आई. कॉल करने वाले खुद को सीबीआई अधिकारी “सुब्रमण्यम” और “करण शर्मा” बताकर बात करने लगे. दोनों ने कई मोबाइल नंबरों और व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए संपर्क किया. उन्होंने नकली दस्तावेज दिखाए और कारोबारी को विश्वास दिलाया कि वे मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दायरे में हैं. 

कई खातों में भेजे गए करोड़ों रुपए

ठगों ने कहा कि जांच पूरी करने के लिए उन्हें कुछ रकम सरकार के खातों में जमा करानी होगी. डर के माहौल में फंसे कारोबारी और उनकी पत्नी ने 19 अगस्त से 8 अक्टूबर 2025 के बीच कई खातों में 58.13 करोड़ रुपये आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर कर दिए. जब तक उन्हें एहसास हुआ कि वे ठगी के शिकार हो चुके हैं, तब तक सारा पैसा कई खातों के जरिये निकाल लिया गया था.

पुलिस की जांच में खुलासा

महाराष्ट्र साइबर टीम ने जांच में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की गयी है. इसमें अब्दुल नासिर खुल्ली (47), जो मलाड के पठानवाड़ी का निवासी है; अर्जुन कदवासरा (55), चिरा बाजार का स्टील व्यापारी; और उसका भाई जेठाराम कदवासरा (35), जो भड़कामकर रोड मुंबई सेंट्रल में रहता है, शामिल है.

18 बैंक खातों का इस्तेमाल

जांच में पता चला कि ठगी की रकम 18 अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी. इनमें एक प्रमुख खाता एयरकूल इंटरप्राइजेज का था, जो आरोपी अब्दुल नासिर की पत्नी अफरीन खुल्ली के नाम से रजिस्टर्ड है. इस खाते से करीब 25 लाख रुपये सात अन्य खातों में भेजे गए थे. इसके अलावा मेघदूत ट्रेडिंग कंपनी नामक फर्म के खाते में भी 24.95 लाख रुपये ट्रेस हुए, जो आरोपी अर्जुन कदवासरा से जुड़ी थी. इस खाते के ट्रांजैक्शन जेठाराम कदवासरा के जरिए किए जाते थे. पुलिस के अनुसार, अब्दुल नासिर ने यह सारा ऑपरेशन गुजरात के एक व्यक्ति अंकित शाह के निर्देश पर चलाया. सितंबर के अंत में वह गुजरात और राजस्थान भी गया था, जहां उसने पैसों के नए चैनल बनाए और ट्रांसफर को अंजाम दिया.

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धोखाधड़ी, जालसाजी, धमकी और प्रतिरूपण से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. साथ ही आईटी एक्ट की धारा 66(C) और 66(D) के तहत भी केस दर्ज हुआ है. अब तक जिन खातों में पैसे गए थे, उन्हें फ्रीज कर दिया गया है और बाकी नेटवर्क का पता लगाने के लिए कई बैंकों को नोटिस भेजे गए हैं. ठगी से जुड़े डिजिटल सबूतों और पैसों की ट्रेल को ट्रैक करने के लिए महाराष्ट्र के अलावा गुजरात और राजस्थान की साइबर टीमें भी जांच में जुटी हैं.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

Digital Arrest Scam

