साढ़े 11 करोड़ का गांजा.. नाम हाइड्रोपोनिक वीड, गोवा में मिली ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप

Goa Drug Bust: गोवा पुलिस ने राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी करते हुए एक व्यक्ति को 11.67 करोड़ रुपये की हाइड्रोपोनिक वीड यानि कि गांजा के साथ गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी शनिवार को गोवा के गुरीम गांव से हुई जो पणजी और मापुसा शहरों के बीच स्थित है. पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपी को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर हिरासत में लिया है.

अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस बड़ी कार्रवाई की सराहना करते हुए शनिवार ट्विटर पर लिखा कि क्राइम ब्रांच गोवा पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी के लिए बधाई! यह हमारे राज्य को नशा मुक्त बनाने की दिशा में हमारी कानून व्यवस्था की कड़ी मेहनत का परिणाम है. उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में ड्रग्स के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस नीति अपनाएगी और निगरानी को और कड़ा किया जाएगा.

असल में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइड्रोपोनिक वीड को आरोपी के पास से बरामद किया गया. यह एक विशेष प्रकार का गांजा है जिसे मिट्टी के बिना केवल पानी और खनिज पोषक तत्वों की मदद से उगाया जाता है. यह आमतौर पर कंट्रोल्ड वातावरण में विकसित किया जाता है जिससे इसकी गुणवत्ता और प्रभाव बढ़ जाता है.

Congratulations to the Crime Branch Goa Police for Goa’s Biggest-Ever Drug Bust!

In a major breakthrough, the Crime Branch has successfully busted a drug racket, arresting an individual in possession of 11.672 kg of hydroponic weed worth ₹11.67 crores. This is a testament to…

— Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) March 8, 2025