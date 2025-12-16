25 मौतों पर कोई पछतावा है, देश छोड़कर क्यों भागे? इस सवाल पर लूथरा ब्रदर्स का देखिए रिएक्शन

Goa night club fire: गोवा के नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में भीषण आग लगने से 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिनमें अधिकतर नाइट क्लब स्टाफ के सदस्य थे. घटना की जानकारी मिलने पर नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स दिल्ली से सीधे इंडिगो फ्लाइट पकड़कर थाईलैंड भाग गए थे. जिसके बाद इंटरपोल की तरफ से दोनों भाईयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने पर थाई पुलिस ने सौरभ और गौरव को हिरासत में लिया था. थाईलैंड में रहते हुए लूथरा ब्रदर्स ने आगजनी की घटना से किसी तरह का कोई संबंध होने से मना करते हुए अपने मैनेजर पर सारा ठिकरा फोड़ा था.

गोवा पुलिस को कस्टडी

हालांकि, इसके बाद थाई पुलिस ने इन दोनों को भारत भेजने की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए मंगलवार को डिपोर्ट कर दिया है. दिल्ली पहुंचने पर दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया, जहां से दोनों को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को सौंप दिया. हालांकि, गोवा पुलिस की तरफ से तीन दिन की रिमांड की डिमांड की गई थी. कोर्ट की तरफ से लूथरा ब्रदर्स को अगले 48 घंटों में गोवा कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद वहां से आगे की रिमांड की अपील करने को कहा है. लूथरा ब्रदर्स को मंगलवार की सुबह 5 बजे फ्लाइट से दिल्ली लाया गया था. जिनको अब गोवा ले जाया जाएगा और आगे की पूछताछ होगी. वहीं पटियाला कोर्ट में परिवार से मुलाकात के दौरान लूथरा ब्रदर्स रोते हुए नजर आए.

गोवा नाइट क्लब आग

मंगलवार कोर्ट में पेशी के बाद बाहर आते हुए मीडिया ने लूथरा ब्रदर्स से भीषण अग्निकांड से जुड़े सवाल पूछे. जिनका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. मीडिया ने लूथरा ब्रदर्स से नाइट क्लब में मारे गए 25 लोगों की मौत पर पछतावे से लेकर देश छोड़कर भागने तक को लेकर सवाल पूछे, लेकिन लूथरा ब्रदर्स मीडिया के सामने हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ गए. 6 दिसंबर की रात को गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग के कारण 25 लोग मारे गए थे. घटना की जांच के लिए गोवा सरकार की तरफ से स्पेशल टीम का गठन किया गया है, जो लूथरा ब्रदर्स की प्रॉपर्टी और उनसे जुड़े अन्य व्यवसायों में गड़बड़ी की जांच में जुटी हुई है, ताकि केस को पुख्ता किया जा सके. वहीं घटना के बाद लूथरा परिवार की तरफ से रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई गई थी. हालांकि, कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया था.

