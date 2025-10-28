खाना देने के बहाने ब्राजीलियाई मॉडल के साथ की छेड़छाड़, ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट गिरफ्तार

Crime News: बेंगलुरु में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एक ब्लिंकइट डिलीवरी एजेंट को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी ने महिला को खाना जिलीवर करने के बहाने उसके साथ अभद्रता की. घटना को लेकर महिला ने साथी की मदद से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. इस घटना के बाद से ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म ब्लिंकइट को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है.

ब्राजीलियाई मॉडल के साथ छेड़छाड़

बता दें कि घटना बेंगलुरु के आर टी नगर की है. यहां एक ब्राजीलियाई मॉडल के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने ब्लिंकिट के डिलीवरी एजेंट को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान कुमार राव पवार के रूप में हुई है, जो इसी इलाके का रहने वाला है. वह एक निजी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और ब्लिंकिट के लिए पार्ट-टाइम डिलीवरी का काम करता है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक घटना 17 अक्टूबर 2025 की दोपहर करीब 3:20 बजे की है.

डिलीवरी एजेंट के खिलाफ शिकायत

ब्राजीलियाई मॉडल अपने 2 फ्लैटमेट्स विक्टोरिया और एमिली के साथ अपार्टमेंट में रहती हैविक्टोरिया ने ब्लिंकिट ऐप से खाना ऑर्डर किया था. इसके बाद अपना खाना लेने ब्राजीलियाई मॉडल दरवाजे पर गई. शिकायत के मुताबिक डिलीवरी एजेंट ने उसके साथ बदतमीजी की और अनुचित तरीके से छुआ. इसके बाद डर और घबराहट में महिला ने एजेंट को धक्का देकर भगाया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने तुरंत किसी को नहीं बताया, लेकिन बाद में अपने फ्लैटमेट्स को घटना की जानकारी दी. तीनों ने अपनी कंपनी के मैनेजर कार्तिक को फोन किया. कार्तिक ने अपार्टमेंट का CCTV फुटेज चेक किया और घटना की पुष्टि होने पर 25 अक्टूबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसपर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 75(1) और 76 के तहत केस चल रहा है. ये धाराएं यौन उत्पीड़न और महिला की गरिमा भंग करने से जुड़ी हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है और CCTV फुटेज को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. वहीं ब्लिंकिट कंपनी ने अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन ऐसे मामलों में कर्मचारियों की बैकग्राउंड चेकिंग और ट्रेनिंग पर जोर देने की मांग हो रही है. पीड़िता ब्राजील से मॉडलिंग के लिए भारत आई थी और स्थानीय कंपनी के साथ काम कर रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है और अगर दोष साबित हुआ तो सख्त सजा हो सकती है. शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित हैं और सोशल मीडिया पर इस घटना की चर्चा तेज है. (इनपुट-IANS)