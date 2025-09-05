ऑफिस में काम कर रहे थे अध्यक्ष, तभी अचानक हुआ विध्वंसक धमाका, फिर PMK नेता...

Tamil Nadu: तमिलनाडु में एक पंचायत अध्यक्ष पर जानलेवा हमले होने की कोशिश हुई, लेकिन गनीमत रही की वह बाल-बाल बच गए. पत्ताली मक्कल कच्ची (PMK) नेता और थंजावुर जिले के ताऊं पंचायत अध्यक्ष एम.ए. स्टालिन ने बताया कि यह घटना गुरुवार को उनके ऑफिस में हुई. उन्होंने कहा, 'मैंने तुरंत टॉयलेट में जाकर दरवाजा बंद कर लिया, वरना वे मुझे मार देते.'

पुलिस के मुताबिक, ये हमला देशी बम से किया गया था. इसमें दो लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक स्टालिन का समर्थक इलैयराजा है. इसके अलावा ऑफिस की एक खिड़की का शीशा और कुछ सामान भी टूट गए. एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा, 'हमले के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है. हम जांच कर रहे हैं.'

पीएमके का विरोध प्रदर्शन

घटना के बाद पीएमके सपोर्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया, टायर जलाए और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए. पीएमके नेता अंबुमणि रामदास ने भी हमले की कड़ी निंदा की और सत्तारूढ़ डीएमके पर कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'कानून-व्यवस्था की स्थिति चरम पर है और शासकों को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए.' उन्होंने आरोप लगाया कि 'सत्ता के केंद्र पुलिस को नियंत्रित कर रहे हैं और सीनियर अफसरों को नेतृत्व करने से रोक रहे हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

डीएमके ने आरोपों को खारिज किया

वहीं, बीजेपी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने भी पीएमके नेता की हत्या की कोशिश में शामिल लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया,'कानून-व्यवस्था की स्थिति इस हद तक चरमरा गई है कि एक पंचायत कार्यालय पर दिनदहाड़े पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं.' डीएमके प्रवक्ता डॉ. सैयद हफीजुल्लाह ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा,'पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद, निजी स्वार्थों के चलते ऐसे क्राइम होते रहते हैं. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और स्थिति पर काबू पा लिया.'