Hindi Newscrimeयहूदियों के हत्यारे साजिद अकरम का हैदराबाद कनेक्शन! 27 साल पहले भारत से गया था ऑस्ट्रेलिया

यहूदियों के हत्यारे साजिद अकरम का हैदराबाद कनेक्शन! 27 साल पहले भारत से गया था ऑस्ट्रेलिया

Bondi Beach attack: बॉन्डी बीच पर हुए दिल दहलाने वाले हत्याकांड को ऑस्ट्रेलियाई इतिहास के सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक माना जा रहा है. पुलिस से मुठभेड़ के दौरान साजिद अकरम की मौत हो गई थी.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 16, 2025, 06:26 PM IST
यहूदियों के हत्यारे साजिद अकरम का हैदराबाद कनेक्शन! 27 साल पहले भारत से गया था ऑस्ट्रेलिया

Sydney beach attack: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान लोगों पर गोलियां चलाने की घटना में नया मोड़ आया है. बॉन्डी बीच पर यहूदी लोगों पर गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतारने वाला 50 वर्षीय साजिद अकरम भारत का निवासी था. 27 साल पहले वो हैदराबाद छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया था, जिसके बाद से वह घर वालों से बहुत कम संपर्क में था. हालांकि, उसके नवंबर में भारत दौरे की भी जानकारी सामने आई है. पुलिस की तरफ से जारी बयान अनुसार साजिद अकरम मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला था.

आतंकी हमला
साजिद अकरम ने अपने बेटे नवीद अकरम के साथ मिलकर बॉन्डी बीच पर कत्लेआम की घटना को अंजाम दिया था. इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनकी संख्या अब 16 हो चुकी है. बॉन्डी बीच पर हुए इस दिल दहलाने वाले हत्याकांड को ऑस्ट्रेलियाई इतिहास के सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक माना जा रहा है. पुलिस से मुठभेड़ के दौरान साजिद अकरम की मौत हो गई थी. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने गोलीबारी की घटना को यहूदियों पर केंद्रित हमला करार देते हुए इसे देश के दिल पर प्रहार बताया. 

भारत यात्रा 
साजिद और नवीद अकरम के बारे में तेलंगाना पुलिस का कहना है कि उनके कट्टरपंथी बनने के कारण भारत से संबंधित नहीं लग रहा है. वहीं एक अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद साजिद छह बार भारत यात्रा पर आया था. हालांकि पुलिस ने यह भी कहा कि उनके परिवार को उसकी कट्टरपंथी मानसिकता के बारे में कोई जानकारी नहीं है. पुलिस के पास साजिद के देश छोड़ने से पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है. पुलिस ने बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी की जांच में एजेंसियों की आवश्यकतानुसार सहायता करने की बात भी कही है.  इससे पहले फिलीपींस के मीडिया हाउस ने साजिद के भारतीय होने की पुष्टि करते हुए कहा था कि वो नवंबर में भारत आया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा

 

Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं.

Bondi Beach

