प्रेमिका के मुंह में विस्फोटक रखकर ट्रिगर से किया धमाका, पति को छोड़ प्रेमी से मिलने गई थी महिला

Maysuru: पिछले कुछ दिनों से महिलाओं के जरिए पतियों को मारने-काटने की खबरें आ रही थीं, लेकिन अब एक बार फिर पुरुषों के जरिए महिलाओं पर अत्याचार की खबरें आने लगी हैं. हाल ही में ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए एक महिला को जलाकर मार दिया गया, इसके अलावा हैदराबाद में एक पति ने अपनी गर्भवती को टुकड़ों में काट दिया. अब और दर्दनाक खबर यह आई है कि एक शख्स ने अपनी विवाहिता प्रेमिका के मुंह में विस्फोटक पदार्ध रखकर धमाका कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

उड़ गया मुंह का निचला हिस्सा

घटना केरल के मैसूर की है. पुलिस ने बताया कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक लॉज में ठहरे थे. यहां दोनों के बीच झगड़ा हो गया. इसी दौरान आरोपी प्रेमी ने उसके मुंह में विस्फोटक डालकर ट्रिगर से उसे उड़ा दिया. जैसे ही धमाका हुआ तो लड़की के मुंह का निचला हिस्सा उड़ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें:

बेरहमी से हत्या की, शव के किए टुकड़े-टुकड़े, फिर अंगों को पॉलिथीन में भरकर... पुलिस ने दरिंदा पति को किया गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

मजदूर से हुई थी महिला की शादी

पीड़िता का नाम रक्षिता बताया गया है और वग हुनसूर तालुका के गेरासनाहल्ली की रहने वाली बताई जा रही है. रक्षिता की शादी केरल में काम करने वाले एक प्रवासी मजदूर के साथ हुई थी. हालांकि उसकी मौत के आरोपी सिद्धराजू के साथ संबंध में भी थे. सिद्धराजू बेट्टाडापुरा, पेरियापटना का रहने वाला है.

केमिकल पाउडर का किया था इस्तेमाल

अपनी प्रेमिका की मौत के बाद उसने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि महिला की मौत मोबाइल फोन फटने से हुई है. हालांकि जब वह भागने की कोशिश कर रहा था तो लॉज के कर्मचारियों ने उसे मौक पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. सालिग्रामा पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. मैसूर के एसपी विष्णुवर्धना ने बताया कि आरोपी ने महिला को मारने के लिए एक केमिकल पाउडर का इस्तेमाल किया. उस पदार्थ को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है.