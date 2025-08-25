प्रेमिका के मुंह में विस्फोटक रखकर ट्रिगर से किया धमाका, पति को छोड़ प्रेमी से मिलने गई थी महिला
Advertisement
trendingNow12896411
Hindi Newscrime

प्रेमिका के मुंह में विस्फोटक रखकर ट्रिगर से किया धमाका, पति को छोड़ प्रेमी से मिलने गई थी महिला

Maysuru Shocker; केरल के मैसूर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि यहां एक शख्स ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी और भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 25, 2025, 07:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रेमिका के मुंह में विस्फोटक रखकर ट्रिगर से किया धमाका, पति को छोड़ प्रेमी से मिलने गई थी महिला

Maysuru: पिछले कुछ दिनों से महिलाओं के जरिए पतियों को मारने-काटने की खबरें आ रही थीं, लेकिन अब एक बार फिर पुरुषों के जरिए महिलाओं पर अत्याचार की खबरें आने लगी हैं. हाल ही में ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए एक महिला को जलाकर मार दिया गया, इसके अलावा हैदराबाद में एक पति ने अपनी गर्भवती को टुकड़ों में काट दिया. अब और दर्दनाक खबर यह आई है कि एक शख्स ने अपनी विवाहिता प्रेमिका के मुंह में विस्फोटक पदार्ध रखकर धमाका कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

उड़ गया मुंह का निचला हिस्सा

घटना केरल के मैसूर की है. पुलिस ने बताया कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक लॉज में ठहरे थे. यहां दोनों के बीच झगड़ा हो गया. इसी दौरान आरोपी प्रेमी ने उसके मुंह में विस्फोटक डालकर ट्रिगर से उसे उड़ा दिया. जैसे ही धमाका हुआ तो लड़की के मुंह का निचला हिस्सा उड़ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें:
बेरहमी से हत्या की, शव के किए टुकड़े-टुकड़े, फिर अंगों को पॉलिथीन में भरकर... पुलिस ने दरिंदा पति को किया गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

मजदूर से हुई थी महिला की शादी

पीड़िता का नाम रक्षिता बताया गया है और वग हुनसूर तालुका के गेरासनाहल्ली की रहने वाली बताई जा रही है. रक्षिता की शादी केरल में काम करने वाले एक प्रवासी मजदूर के साथ हुई थी. हालांकि उसकी मौत के आरोपी सिद्धराजू के साथ संबंध में भी थे. सिद्धराजू बेट्टाडापुरा, पेरियापटना का रहने वाला है.

केमिकल पाउडर का किया था इस्तेमाल

अपनी प्रेमिका की मौत के बाद उसने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि महिला की मौत मोबाइल फोन फटने से हुई है. हालांकि जब वह भागने की कोशिश कर रहा था तो लॉज के कर्मचारियों ने उसे मौक पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. सालिग्रामा पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. मैसूर के एसपी विष्णुवर्धना ने बताया कि आरोपी ने महिला को मारने के लिए एक केमिकल पाउडर का इस्तेमाल किया. उस पदार्थ को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Maysuru

Trending news

लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
Online Gaming Bill
लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
uma bharti
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
Jammu and Kashmir
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
PM Modi
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'उन्हें संविधान की समझ नहीं है'... 'मराठा आरक्षण' पर परिणय फुके का जरांगे पाटिल पर तंज
Aaj Ki Taaza Khabar Live
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'उन्हें संविधान की समझ नहीं है'... 'मराठा आरक्षण' पर परिणय फुके का जरांगे पाटिल पर तंज
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
Medical College
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
Teachers recruitment scam
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन हैं? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
Assam news
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन हैं? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
CAG
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
;