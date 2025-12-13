दुल्हन और उसकी मौसी ने दूल्हे से की 2 लाख की धोखाधड़ी! अब कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा जेल

Advertisement
Maharashtra Crime News: इस मामले में दुल्हन और उसकी मौसी पर दूल्हे से कथित तौर पर 2 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक, यह घटना 6 दिसंबर को कोदारी गांव में हुई थी.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 11:59 PM IST
महाराष्ट्र के बीड से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक शादी के दौरान दुल्हन और उसकी मौसी पर ही दूल्हे के साथ ही दो लाख रुपयों की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है.  एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को बताया कि महाराष्ट्र के बीड जिले की एक अदालत ने 36 साल की एक नई शादीशुदा महिला और उसकी मौसी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. 

इस मामले में दुल्हन और उसकी मौसी पर दूल्हे से कथित तौर पर 2 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक, यह घटना 6 दिसंबर को कोदारी गांव में हुई थी. दुल्हन प्रीति शिवाजी राउत पर आरोप है कि उसने दूल्हे से 2 लाख रुपये लिए और शादी की रस्म के सिर्फ तीन घंटे बाद भाग गई. 

दूल्हे के परिवार ने की शिकायत
दूल्हे के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने प्रीति को गिरफ्तार कर लिया. कैज की एक कोर्ट ने शुरू में उसे 10 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. इसके बाद, उसकी मौसी माया सतीश राउत, जिसने कथित तौर पर उसके साथ मिलकर यह काम किया था, को पुणे के पास चाकन से हिरासत में लिया गया.

दोनों महिलाओं को कोर्ट में पेश किया गया
दोनों महिलाओं को गुरुवार को कैज कोर्ट में पेश किया गया. एक अधिकारी ने बताया कि कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. असिस्टेंट इंस्पेक्टर मच्छिंद्र शेंडगे ने बताया कि इस मामले में दो और आरोपी फरार हैं और उन्हें ढूंढने के लिए स्पेशल टीमें लगाई गई हैं. 

