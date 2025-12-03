Advertisement
crime

शादी होते ही बीच रास्ते पैसे लेकर फरार दुल्हन, मुंह ताकता रह गया दूल्हा; हाथ से फिसले 3 लाख

Bride Ran Away With Money: महाराष्ट्र में एक महिला शादी वाले दिन अपने पति के साथ ठगी करके भाग गई. वह पति से स्त्रीधन के रूप में लिए पैसों को लेकर फरार हो गई. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 03, 2025, 02:38 PM IST
Crime News : महाराष्ट्र में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का बड़ा मामला देखने को मिला है. यहां एक महिला ने 29 साल के किसान को पहले शादी का झांसा दिया फिर उससे 3 लाख की मोटी रकम एंठकर फरार हो गई. दुल्हन कोर्ट मैरिज के कुछ ही देर बाद गायब हुई. पीड़ित शख्स का नाम अहमदनगर जिले के निवासी अशोक बंदल है. इस घटना के बाद हर कोई हैरान है. 

स्त्रीधन के रूप में मांगे पैसे

अशोक बंदल शादी के लिए लड़की की तलाश में थे. उनकी मुलाकात अरविंद राठौड़ नाम के एक शख्स से हुई, जिसने उन्हें माया शिंदे नाम की एक लड़की की फोटो भेजी. अरविंद ने अशोक के सामने लड़की की शादी का प्रस्ताव रखा. अरविंद ने अशोक के सामने स्त्रीधन के तौर पर 3 लाख रुपये देने की शर्त रखी. अशोक ने जल्दी शादी के लिए इसे स्वीकार भी कर लिया. लड़की देखने के बाद दोनों के बीच यह समझौता पक्का हो गया. 

पैसे लेकर गायब ठग 

30 नवंबर 2025 को छत्रपती संभाजीनगर कोर्ट में अशोक बांदल और माया शिंदे का विवाह हुआ. वकील की मौजूदगी में 100 रुपये के स्टैंप पेपर पर कानूनी तौर से दोनों का विवाह संपन्न हुआ. कोर्ट मैरिज समाप्त होते ही दूल्हे अशोक बांदल ने दुल्हन की मां सविता शिंदे को तय किए गए 3 लाख रुपये सौंपे, जिसमें फोन पे के जरिए 1.45 लाख और 1.55 लाख कैश में किए गए. पैसा मिलते ही ठगों ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरु कर दिया. 

जांच में जुटी पुलिस 

दुल्हा-दुल्हन के ससुराल के लिए रवाना होते ही एक बिना नंबर वाली सफेद गाड़ी ने उन्हें ओवरटेक कर रोका. बता दें कि  दुल्हन माया शिंदे मौका देखते ही तुरंत सफेद कार में बैठी. गाड़ी उसे लेकर तुरंत फरार हो गई और अशोक बांदल ठगी का शिकार हो गया. घटना को लेकर पीड़ित किसान पुलिस स्टेशन पहुंचा और मामला दर्ज कराया. पुलिस अब ठग माया शिंदे, अरविंद राठौड़ और सविता शिंदे की तलाश में जुटी है.  

 

