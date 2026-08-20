जब कानून हुआ नाकाम, तब इंसाफ करने निकल पड़ा 'शहंशाह', जेल-अस्पताल हर जगह दरिंदों को लगाया ठिकाने; खौफ से भर उठे थे 'दानव'

रिपोर्ट के मुताबिक, रोबर्ट मॉड्सले का जन्म 1953 में लिवरपूल में हुआ था. उसके शुरुआती दिन अनाथालय और पिता के खौफनाक उत्पीड़न के बीच बीते. उसके पिता हफ़्तों तक अंधेरे कमरे में बंद रखकर बेरहमी से पीटता था. बचपन की इन्हीं कड़वी यादों ने आगे चलकर उनके अंदर विकृत और हिंसक प्रवृत्ति को जन्म दिया. जवान होते ही वो नशे और अनैतिक गतिविधियों में शामिल हो गया. वर्ष 1974 में, 21 साल की उम्र में उसने पहली हत्या की. उसने एक ऐसे व्यक्ति को जान से मार डाला, जिसने उन्हें बच्चों के यौन शोषण की तस्वीरें दिखाई थीं. हत्या के बाद रोबर्ट ने खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और कहा कि उसे मानसिक इलाज की ज़रूरत है.