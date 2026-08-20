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जब कानून हुआ नाकाम, तब इंसाफ करने निकल पड़ा 'शहंशाह', जेल-अस्पताल हर जगह दरिंदों को लगाया ठिकाने; खौफ से भर उठे थे 'दानव'

Britain Longest-Serving Prisoner: महिलाओं और बच्चों पर जुल्म करने वाले दरिंदों को देखते ही वह बिफर जाता था. जब कानून उन दरिंदों को सजा देने में फेल रहा तो उसने चुन-चुनकर उनका सफाया करना शुरू कर दिया. उसके कारनामों ने अपराधियों के साथ ही प्रशासन को भी खौफ में भर दिया और उसे गिरफ्तार कर जेल में ठूंस दिया गया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 20, 2026, 04:35 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:38 AM IST
जब कानून हुआ नाकाम, तब इंसाफ करने निकल पड़ा 'शहंशाह', जेल-अस्पताल हर जगह दरिंदों को लगाया ठिकाने; खौफ से भर उठे थे 'दानव'

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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जब कानून हुआ नाकाम, तब इंसाफ करने आया 'शहंशाह', दरिंदों को चुन-चुनकर लगाया था ठिकाने
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