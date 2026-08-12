/टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर धर्मांतरण करा रहा अंग्रेज गिरफ्तार, महाराष्ट्र के नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत पहली बड़ी कार्रवाई

Pune Police action against conversion racket: भारत में विदेशी फंडिंग रोकने के लिए ला रहे FCRA से क्रिश्चियन मिशनरीज संगठन कैसे बिलबिला उठे हैं. यह पूरा देश देख रहा है. इन संगठनों और विपक्ष के दबाव में सरकार ने इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजने का फैसला कर लिया है. लेकिन इससे मिशनरी संगठनों का खेल रुका नहीं है बल्कि और धड़ल्ले से तेज हो गया है. इस खेल में विदेशी संगठन न केवल अंधा पैसा बहा रहे हैं बल्कि विदेशों से अपने लोगों को भी भारत भेजकर धर्मांतरण के गलत धंधे में लगे हैं.
महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे में एक ब्रिटिश नागरिक को धर्मांतरण करवाने के प्रयास में गिरफ्तार किया है. वह आरोपी सुनियोजित साजिश के तहत टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आया और फिर धर्म परिवर्तन के काम में लग गया. आरोपी गुरुवार को पुणे के पेठ स्थित एक चर्च में मजहबी उपदेश दे रहा था. उस चर्च में धर्मांतरण के लिए कई हिंदुओं को भी बहला-फुसलाकर लाया गया था. सूचना मिलने पर पुलिस ने वहां छापा मारा और आरोपी ब्रिटिश नागरिक को पकड़ लिया.
पुणे पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी ब्रिटिश नागरिक इंग्लैंड में चर्च से जुड़ा हुआ है. वह पिछले कई दिनों से पुणे में ठहरा हुआ था. धर्मोपदेश की आड़ में वह लगातार वहां बुलाए गए गरीब और लाचार हिंदुओं को ईसाइयत में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहा था. हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद खड़क पुलिस ने मौके पर छापा मारा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ नए 'महाराष्ट्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम' के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है.
जांच में पता चला कि आरोपी टूरिस्ट वीजा पर ब्रिटेन से भारत आया था और यहां आकर धर्मांतरण के काले धंधे को अंजाम देने लगा. जबकि भारतीय कानूनों के मुताबिक, टूरिस्ट वीजा पर आए किसी भी विदेशी नागरिक को धार्मिक उपदेश देने, मजहब का प्रचार-प्रसार करने या किसी सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने की सख्त मनाही है. इसके बावजूद, आरोपी खुलेआम लोग क्रिश्चियनटी फैलाने में लगा था.
पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि चर्च के कार्यक्रम का असल मकसद क्या था. इस मतांतरण रैकेट के पीछे कौन-कौन लोग हैं. वहां पर कितने हिंदुओं को बुलाया गया था. इससे पहले आरोपी का क्या इतिहास रहा है. उसका भारत आने का असल मकसद क्या है. पुलिस अधिकारी, मामले से जुड़े दस्तावेजों और दूसरे तथ्यों की गहनता से जांच कर रहे हैं.
आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र असेंबली और विधान परिषद की ओर से पारित नए 'महाराष्ट्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम' के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है. माना जा रहा है कि इस सख्त कानून के तहत दर्ज होने वाला यह पहला मामला है. ऐसे में अगर आरोपी पर दोष साबित हो जाता है तो उसे कई सालों तक जेल में बिताने पड़ सकते हैं.