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टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर धर्मांतरण करा रहा अंग्रेज गिरफ्तार, महाराष्ट्र के नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत पहली बड़ी कार्रवाई

Pune Police action against British national: मिशनरी संगठन भारत का धार्मिक-सामाजिक ढांचा बिगाड़ने के लिए न केवल भारी-भरकम फंडिंग विदेशों से हासिल कर रहे हैं बल्कि विदेशों को बुलाकर धर्मांतरण के काम में भी लगे हैं. ऐसे ही एक मामले में पुणे पुलिस ने टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर धर्मांतरण करा रहे अंग्रेज को गिरफ्तार कर लिया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 12, 2026, 05:24 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:24 AM IST
टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर धर्मांतरण करा रहा अंग्रेज गिरफ्तार, महाराष्ट्र के नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत पहली बड़ी कार्रवाई

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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