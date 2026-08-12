/टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर धर्मांतरण करा रहा अंग्रेज गिरफ्तार, महाराष्ट्र के नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत पहली बड़ी कार्रवाई

Pune Police action against conversion racket: भारत में विदेशी फंडिंग रोकने के लिए ला रहे FCRA से क्रिश्चियन मिशनरीज संगठन कैसे बिलबिला उठे हैं. यह पूरा देश देख रहा है. इन संगठनों और विपक्ष के दबाव में सरकार ने इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजने का फैसला कर लिया है. लेकिन इससे मिशनरी संगठनों का खेल रुका नहीं है बल्कि और धड़ल्ले से तेज हो गया है. इस खेल में विदेशी संगठन न केवल अंधा पैसा बहा रहे हैं बल्कि विदेशों से अपने लोगों को भी भारत भेजकर धर्मांतरण के गलत धंधे में लगे हैं.