पहले चैन छीनी फिर कटार से काट ली उंगलियां... वारदात से सहम गई दक्षिण की ये राजधानी

Crime news: CCTV सामने आने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया. जिसके बाद दोनों आरोपियों को धरदबोचा है. आरोपियों के पास से लूटी हुई चेन भी बरामद कर ली है.
Bengluru crime news: बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां दो बदमाशों ने एक महिला से ना सिर्फ चेन छीनी बल्कि विरोध करने पर महिला के हाथ की दो ऊंगलियां तक कांट दी. ये खौफनाक वारदात CCTV में कैद हुई है. मामला गिरिनगर का है. जहां बाइक दो चेन स्नेचर आते हैं. सामने से आ रही महिला को रोकते हैं. एक महिला डर कर भाग जाती है जबकि स्नेचर दूसरी महिला को पकड़ लेता है. आरोपी के हाथ में बड़ा सा हंसिया भी दिख रहा है.
हथियार देखकर महिला अपनी चेन उतारकर दे देती है. आरोपी जब वारदात को अंजाम दे रहे हैं उस वक्त सामने से दो बाइक भी निकलती है लेकिन किसी ने आरोपियों को रोकने की कोशिश नहीं की. इसके बाद महिला अपने घर की तरफ जाती है तब ही स्नेचर भी उसके पीछे जाता है. इसी दौरान आरोपी महिला की ऊंगली कांट देता है. CCTV सामने आने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया. जिसके बाद दोनों आरोपियों को धरदबोचा है. आरोपियों के पास से लूटी हुई चेन भी बरामद कर ली है.
बेंगलुरू में अपराध बढ़े
बेंगलुरु में अपराधों की संख्या यानी क्राइम ग्राफ की बात करें तो बीते कुछ सालों में अपराध की दर में इजाफा हुआ है, जो इसे दिल्ली और मुंबई के बाद भारत का तीसरा सबसे हिंसक शहर बनाती है, हालांकि अपराध दर के मामले में मैंगलोर अधिक है.
एनसीआरबी के डाटा की बात करें तो भारत में कानून व्यवस्था के सवाल सरकारों के माथे पर बल पड़ जाता है. हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी अपराधों के आंकड़े चौकाने वाले हैं. पूरे भारत में वर्ष 2023 में कुल 62,41,569 अपराध दर्ज हुए, जो पिछले साल की तुलना में 7.2 प्रतिशत अधिक है. NCRB आपराधिक आकंड़े राज्यवार भी जारी किए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार ने भी अपराध के मामले में नए रिकार्ड बनाए हैं.
