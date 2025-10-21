Advertisement
trendingNow12969975
Hindi Newscrime

पहले चैन छीनी फिर कटार से काट ली उंगलियां... वारदात से सहम गई दक्षिण की ये राजधानी

Crime news: CCTV सामने आने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया. जिसके बाद दोनों आरोपियों को धरदबोचा है. आरोपियों के पास से लूटी हुई चेन भी बरामद कर ली है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 21, 2025, 03:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहले चैन छीनी फिर कटार से काट ली उंगलियां... वारदात से सहम गई दक्षिण की ये राजधानी

Bengluru crime news: बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां दो बदमाशों ने एक महिला से ना सिर्फ चेन छीनी बल्कि विरोध करने पर महिला के हाथ की दो ऊंगलियां तक कांट दी. ये खौफनाक वारदात CCTV में कैद हुई है. मामला गिरिनगर का है. जहां बाइक दो चेन स्नेचर आते हैं. सामने से आ रही महिला को रोकते हैं. एक महिला डर कर भाग जाती है जबकि स्नेचर दूसरी महिला को पकड़ लेता है. आरोपी के हाथ में बड़ा सा हंसिया भी दिख रहा है.

वीडियो ने डराया

हथियार देखकर महिला अपनी चेन उतारकर दे देती है. आरोपी जब वारदात को अंजाम दे रहे हैं उस वक्त सामने से दो बाइक भी निकलती है लेकिन किसी ने आरोपियों को रोकने की कोशिश नहीं की. इसके बाद महिला अपने घर की तरफ जाती है तब ही स्नेचर भी उसके पीछे जाता है. इसी दौरान आरोपी महिला की ऊंगली कांट देता है. CCTV सामने आने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया. जिसके बाद दोनों आरोपियों को धरदबोचा है. आरोपियों के पास से लूटी हुई चेन भी बरामद कर ली है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे प्लीज उन्हें रोकिए... CM के खास विधायक के खत से सनसनी, बालू माफिया पर एक्शन लेने की अपील

बेंगलुरू में अपराध बढ़े

बेंगलुरु में अपराधों की संख्या यानी क्राइम ग्राफ की बात करें तो बीते कुछ सालों में अपराध की दर में इजाफा हुआ है, जो इसे दिल्ली और मुंबई के बाद भारत का तीसरा सबसे हिंसक शहर बनाती है, हालांकि अपराध दर के मामले में मैंगलोर अधिक है. 

एनसीआरबी के डाटा की बात करें तो भारत में कानून व्यवस्था के सवाल सरकारों के माथे पर बल पड़ जाता है. हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी अपराधों के आंकड़े चौकाने वाले हैं. पूरे भारत में वर्ष 2023 में कुल 62,41,569 अपराध दर्ज हुए, जो पिछले साल की तुलना में 7.2 प्रतिशत अधिक है. NCRB आपराधिक आकंड़े राज्यवार भी जारी किए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार ने भी अपराध के मामले में नए रिकार्ड बनाए हैं. 

ये भी पढ़ें-  गले लगे, किस लिया और 5 साल के लिए जेल चले गए पूर्व राष्ट्रपति... बोले - मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

crime

Trending news

सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
Sabrimala Temple
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
Indian politics
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
Bengaluru
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
diwali 2025
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
ISI
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
Ashfaqulla Khan
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
bengaluru news
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
Fire accident
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
diwali 2025
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल
Maharashtra
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल