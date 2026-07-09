/जली हुई लाश और एक पापड़ का पैकेट... एक सुराग ने सुलझा दिया बिना गवाह का मर्डर केस!

आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में सामने आए एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने वैज्ञानिक जांच और बेहद मामूली से दिखने वाले सुराग की मदद से किया. शुरुआत में यह मामला पूरी तरह ब्लाइंड मर्डर केस माना जा रहा था, क्योंकि खेत में मिली जली हुई लाश की पहचान तक संभव नहीं हो पा रही थी. लेकिन घटनास्थल से मिला एक पापड़ का पैकेट पूरी जांच की दिशा बदल गया.
पुलिस के अनुसार, 23 जून को डी. हिरेहल मंडल के पुलाकुर्थी गांव के पास एक कृषि भूमि में अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव मिला था. शव इतनी बुरी तरह जल चुका था कि उसकी पहचान करना मुश्किल था. मौके पर कोई प्रत्यक्षदर्शी भी मौजूद नहीं था और शुरुआती जांच में पुलिस के हाथ बहुत कम सबूत लगे. ऐसे में फॉरेंसिक टीम और तकनीकी जांच की मदद से मामले की तह तक पहुंचने का फैसला किया गया.
क्राइम सीन की बारीकी से जांच के दौरान पुलिस को अधजला कन्नड़ अखबार, जले हुए कपड़े, एक जनेऊ और पापड़ का एक पैकेट मिला. पहली नजर में सामान्य दिखने वाला यही पैकेट बाद में पूरे केस का सबसे महत्वपूर्ण सबूत साबित हुआ. जांचकर्ताओं ने पैकेट के निर्माता का पता लगाया, जो चेन्नई से जुड़ा था. वहां से सप्लाई चेन की जांच करते हुए पुलिस कर्नाटक के बल्लारी जिले तक पहुंची.
पूछताछ के दौरान पता चला कि बल्लारी का रहने वाला मूक-बधिर पापड़ विक्रेता गुरुराजू राव कई दिनों से लापता था. घटनास्थल से मिले अन्य सबूतों और जांच के आधार पर पुलिस ने पुष्टि की कि खेत में मिला जला हुआ शव उसी का था. इसके बाद जांच का दायरा और बढ़ाया गया.
पुलिस को पता चला कि गुरुराजू राव की मौत के बाद भी उसके एटीएम कार्ड से पैसे निकाले गए थे. अलग-अलग एटीएम केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनमें एक संदिग्ध की गतिविधियां और सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल दिखाई दिया. तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल जांच के आधार पर पुलिस दूसरे आरोपी तक भी पहुंच गई.
अनंतपुर के पुलिस अधीक्षक पी. जगदीश के मुताबिक, आरोपियों को विश्वास था कि गुरुराजू राव ने अपने पापड़ कारोबार और मंदिर से जुड़े कार्यों के जरिए अच्छी-खासी रकम जमा कर रखी है. इसी लालच में उन्होंने उसे सुनसान जगह ले जाकर हत्या कर दी. इसके बाद पहचान छिपाने के इरादे से शव को आग लगा दी. आरोपी मृतक की मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड लेकर फरार हो गए.
पुलिस ने 8 जुलाई को डी. हिरेहल मंडल के ओबुलापुरम क्रॉस के पास से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उनकी पहचान कर्नाटक के बल्लारी जिले के रहने वाले 31 वर्षीय बसवराजू और 36 वर्षीय कोटरेश के रूप में हुई है. दोनों आरोपी मूक-बधिर हैं, इसलिए पूछताछ सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञों की मदद से की गई. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मृतक की TVS XL, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और पापड़ के बंडल भी बरामद किए हैं. फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.