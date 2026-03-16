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Hindi Newscrimeजम्मू के अखनूर में भीषण सड़क हादसा, बस और स्कॉर्पियो की टक्कर, 2 की मौत और 30 घायल

जम्मू के अखनूर में भीषण सड़क हादसा, बस और स्कॉर्पियो की टक्कर, 2 की मौत और 30 घायल

Jammu News: जम्मू में दर्दनाक सड़का हादसा हुआ, अखनूक के कोट गढ़ी इलाके में बस और स्कॉर्पियो के टक्कर से 2 लोगों की मौत. सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 16, 2026, 09:46 PM IST
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जम्मू के अखनूर में भीषण सड़क हादसा, बस और स्कॉर्पियो की टक्कर, 2 की मौत और 30 घायल

Akhnoor Road Accident: जम्मू के अखनूक के कोट गढ़ी इलाके में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिससे एक बस और स्कॉर्पियो गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में दो लोगों की जान चली गई. जानकारी के मुताबिक बस नंबर (JK02 CL 5466) खोड़ से अखनूर की ओर जा रही थी, तभी सामने से आ रही स्कॉर्पियो (JK02 DL 8417) के साथ उसकी सीधी टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि बस चालक अपना कंट्रोल खो बैठा और यात्रियों से भरी हुई बस बीच सड़क पर ही पलट गई. इस दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे. 

2 की मौत और 30 घायल 

अखनूक के कोट गढ़ी इलाके में हुई हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद बचाव कार्य शुरू हुई. इस दौरान बस में फंसे करीब 30 घायलों को तुरंत बाहर निकाला गया और इलाज के लिए तुरंत उप जिला अस्पताल (SDH) अखनूर पहुंचाया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, अस्पताल में इलाज के दौरान दो गंभीर रूप से घायल लोगों की मौत हो गई. वहीं दूसरे गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) जम्मू रेफर कर दिया गया है. पुलिस ने मरने वालों की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है. 

मौके पर पहुंची पुलिस की टीम

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि स्कॉर्पियो को खौड़ कैंप निवासी सुशील कुमार पुत्र शमशेर चंद चला रहा था. वहीं चश्मदीदों का कहना है कि मोड़ पर रफ्तार तेज होने के कारण यह दुर्घटना हुई. हालांकि पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के कारणों का पता लगाया जा सकता है. 

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रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

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