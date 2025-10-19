Crime News: 'मेरी पहचान ऊपर तक', कारोबारी ने 'ड्राई स्टेट' में शराब पीकर काटा बवाल, बेटा भी पुलिस से भिड़ा; हुआ अरेस्ट

Surat Liquor Recovery Case: गुजरात के सूरत में एक कारोबारी के बेटे ने अपने पिता के जन्मदिन पर ऐसी हरकत कर दी कि पूरा शहर चर्चा में आ गया. जिस गुजरात की पहचान वर्षों से 'ड्राई स्टेट' (जहां पर शराब का उत्पादन और बिक्री बैन हो) की हो. वहां पर शराब की पार्टी, पुलिस से हाथापाई और ‘ऊपर तक पहचान’ की धमकी — सब कुछ एक ही रात में हो गया. पुलिस ने कारोबारी समीर शाह और शराब सप्लाई करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि समीर के 19 वर्षीय बेटे पर पुलिसकर्मियों से मारपीट का मामला दर्ज किया गया है.

होटल में बाप तो गाड़ी में बेटा पी रहा था शराब

जानकारी के मुताबिक, यह घटना गुरुवार रात अलथन स्थित केएस अवतार होटल की है, जहां कारोबारी समीर शाह का जन्मदिन मनाया जा रहा था. पार्टी के दौरान समीर का बेटा अपने दोस्तों के साथ होटल के बाहर खड़ी कार में बैठकर शराब पी रहा था.

इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी कि होटल परिसर में शराब पार्टी चल रही है. जब पुलिस मौके पर पहुंची और वीडियो बनाना शुरू किया, तो नशे में धुत समीर का बेटा कार से बाहर निकला और पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की करने लगा.

पुलिस ने वीडियो बनाया तो धमकाने लगा बाप

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक को पुलिसवालों को धक्का देते, गालियां देते और हाथापाई करते देखा जा सकता है. कुछ देर बाद जब पुलिस ने उसे काबू में लिया, तो उसके पिता समीर शाह भी वहां पहुंच गए और अधिकारियों से उलझने लगे.

सूत्रों के मुताबिक, समीर ने पुलिस को धमकाया कि 'ऊपर तक पहचान है, देख लूंगा.' तभी दो महिलाएं भी मौके पर पहुंचीं और पुलिस से कहा कि 'वो बच्चा है, जाने दीजिए.'

जब्त हुई शराब, मोबाइल और कैश

पुलिस ने कार से नौ कैन शराब (क़ीमत 1,350 रुपये), सात मोबाइल फोन, और कुछ नकद रकम बरामद की है. कार पर ‘L’ का स्टीकर लगा था, यानी चालक के पास लर्नर लाइसेंस था. पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर सभी सामान को सबूत के तौर पर कब्जे में ले लिया.

पुलिस ने दर्ज किए 2 मामले

सूरत पुलिस कमिश्नरेट में जोन-4 की डिप्टी पुलिस कमिश्नर निधि ठाकुर ने बताया कि इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं. पहली एफआईआर शराब मिलने और प्रतिबंधित वस्तु रखने के मामले में दर्ज की गई है. जबकि दूसरी एफआईआर पुलिसकर्मियों पर हमले और सरकारी काम में बाधा डालने पर रजिस्टर्ड की गई है.

डिप्टी पुलिस कमिश्नरउन्होंने बताया, 'शराब सप्लाई करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ में उसने बताया कि यह डिलीवरी समीर शाह के कहने पर की गई थी, जिसके बाद समीर को भी गिरफ्तार किया गया.'

बेटे पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

पुलिस ने समीर के बेटे का ब्रीथ एनालाइज़र टेस्ट कराया, जो फेल रहा. अब उसके खून और मूत्र के नमूने मेडिकल जांच के लिए भेजे गए हैं. अधिकारी यह तय कर रहे हैं कि उसे गिरफ्तार किया जाए या नोटिस देकर बुलाया जाए.

गुजरात में शराबबंदी सख्ती से लागू है, लेकिन इस तरह के मामले अक्सर यह सवाल खड़ा करते हैं कि क्या कानून सिर्फ कागजों में सख्त है? बड़े कारोबारी और रसूखदार लोग 'प्राइवेट पार्टी' के नाम पर नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, जबकि आम नागरिकों पर पुलिस की सख्ती देखने को मिलती है.

क्या पुलिस पेश करेगी मिसाल?

अब देखना यह है कि क्या यह मामला भी कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाएगा या पुलिस वाकई उदाहरण पेश करेगी. फिलहाल पिता और शराब सप्लायर सलाखों के पीछे हैं और बेटे पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. वहीं सूरत पुलिस ने दावा किया है कि 'कानून सबके लिए समान है, फिर चाहे कारोबारी हो या उसका बेटा.'