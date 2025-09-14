एकतरफा इश्क में पागल कैब ड्राइवर, हाथ नहीं लगा लड़की का बॉयफ्रेंड, खुन्नस में सामने खड़े शख्स को ही कर दिया लहूलुहान

कैब ड्राइवर ने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर आईटी कंपनी में काम करने वाले एक बंदे के खिलाफ साजिश की. प्लान बंदे को पीटने का था. लेकिन जब टारगेट हाथ नहीं लगा तो बौखलाए हमलावरों ने धारदार हथियार से दूसरे शख्स पर ही हमला कर दिया. ये पूरी वारदात पुणे की एक आईटी कंपनी के सामने आधी रात को हुआ. जहां पीड़ित अपनी मंगेतर को रिसीव करने के लिए आया था.

गुरुवार को पीड़ित ने येरवडा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति की उम्र 33 साल है, और पश्चिम बंगाल का रहने वाला है. इस मामले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है. उनकी पहचान बालाजी मुंडे (19) और सिद्धार्थ दलिया (19) के रूप में हुई है, जो पुणे शहर के हडपसर इलाके के निवासी हैं. हालांकि कैब ड्राइवर अभी भी फरार है.

इसे भी पढ़ें- शराबी लिव-इन पार्टनर का इंतकाम, ठुकरा कर गयी प्रेमिका तो पेट्रोल डालकर लगा दी आग

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है पूरा मामला

विमान नगर के आईटी कंपनी में काम करने वाले कैब ड्राइवर उसी कंपनी में एक महिला को पसंद करता था. उसे शक हुआ कि उसी कंपनी में काम करने वाले एक लड़के का चक्कर उस महिला के साथ है. जिसके बाद ड्राइवर ने अपने दोस्तों को उसे पीटने को कहा. हमलावर गुरुवार को सुबह-सुबह आईटी कंपनी के बाहर इंतजार करते रहे. लेकिन जब टारगेट नहीं आया, तो गुस्से में हमलावरों ने एक दूसरे शख्स पर हमला कर दिया जो वहां अपनी मंगेतर को रिसीव करने आया था.

जाल में फंसा गलत शिकार

एफआईआर में बताया गया है कि शिकायतकर्ता रात करीब 1.45 बजे अपनी मंगेतर को लेने अमर टेक सेंटर गया था. जब वह अपनी बाइक पर उसका इंतजार कर रहा था, तभी तीन बदमाश मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचे. उनमें से दो लोगों ने व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे वह मौके पर ही घायल और बेहोश हो गया.

कैब ड्राइवर फरार

ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गयी. जिसके मदद से पुलिस ने कुछ ही घंटों में अपराधियों को पकड़ लिया. सहायक पुलिस निरीक्षक रविकांत नंदनवर ने जानकारी दी कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कैब चालक की तलाश जारी है. अदालत ने दोनों गिरफ्तार आरोपियों को 15 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पकड़े गए हमलावरों में मुंडे और दलिया समेत दो संदिग्धों शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि मुंडे पर पहले से कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो गया है.

बाल-बाल बची जान

हालांकि धारदार हथियार से हमला होने से पीड़ित की हालत नाजुक थी, लेकिन वक्त पर इलाज मिलने से जान बच गयी. हमले के बाद मंगेतर घटनास्थल पर पहुंची और आसपास के लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया.