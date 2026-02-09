थेरेपिस्ट ने जब दरवाजा खोला मैं... रैडिसन होटल में मसाज कराने गई कनाडा महिला का बहुत गंभीर आरोप, 7 हजार रिफंड देकर मामला दबाना चाहा

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित एक नामी होटल के स्पा से जुड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है. कनाडा से आई एक महिला ने रैडिसन होटल के स्पा में मसाज के दौरान थैरेपिस्ट पर मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान करने का आरोप लगाया है. महिला का कहना है कि इस घटना के बाद होटल प्रबंधन ने भी उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया.

मसाज के दौरान क्या हुआ?

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, यह घटना रैडिसन होटल के स्पा में हुई, जो विधाना सौधा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है. महिला ने बताया कि वह स्पा में मसाज ले रही थी, तभी थैरेपिस्ट ने उसके साथ अनुचित व्यवहार किया. आरोप है कि मसाज के दौरान थैरेपिस्ट ने न केवल गलत हरकत की, बल्कि अचानक कमरे का दरवाजा भी खोल दिया, उस वक्त महिला अर्धनग्न अवस्था में थी. इससे उसे गहरा मानसिक आघात और अपमान महसूस हुआ.

होटल मैनेजमेंट पर भी आरोप

महिला ने बताया कि घटना के तुरंत बाद उसने होटल मैनेजमेंट को इसकी जानकारी दी. लेकिन उसकी शिकायत को गंभीरता से लेने के बजाय होटल की ओर से केवल पैसे लौटाने की पेशकश की गई. महिला का आरोप है कि उसने मसाज के लिए 10,000 रुपये चुकाए थे, जिसमें से होटल ने सिर्फ 7,000 रुपये वापस किए और मामले को आगे न बढ़ाने की सलाह दी.

पुलिस के पास पहुंची पीड़िता

होटल से संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद महिला ने विधाना सौधा पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने थैरेपिस्ट समेत अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जांच में क्या कर रही है पुलिस?

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामले में सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. साथ ही होटल और स्पा परिसर के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके. पुलिस का कहना है कि सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

रैडिसन होटल का बयान

इस पूरे मामले पर जब मीडिया ने रैडिसन होटल से संपर्क किया, तो होटल प्रबंधन ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. होटल की ओर से कहा गया कि मामला जांच के अधीन है और इस पर अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा. यह मामला एक बार फिर बड़े होटलों और स्पा में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है. अब सभी की नजरें पुलिस जांच पर टिकी हैं, जिससे पीड़िता को न्याय मिल सके.