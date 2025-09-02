Crime News: PM आवास योजना में 'गड़बड़ी' की शिकायत पड़ी भारी! महिला पंचों ने बुलाकर कूट डाला, फिर हुआ ये एक्शन

Madhya Pradesh Crime News: पीएम आवास योजना में कथित भ्रष्टाचार की शिकायत करना एक शख्स को बहुत भारी पड़ गया. आरोप है कि जिनके खिलाफ शिकायत की गई थी, उन्होंने बातचीत के बहाने शख्स को बुलाया और फिर खंभे से बांधकर जमकर पीट दिया. इस घटना का वीडियो वायल होने के बाद पुलिस ने 3 महिलाओं के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हैरान करने वाली यह घटना मध्य प्रदेश के नर्मदा जिले की है.

पीएम आवास योजना में 'गड़बड़ी' की शिकायत पड़ी भारी!

पुलिस ने बताया कि सेलाम्बा गांव में रहने वाले दीपक तुकाराम कोली ने अपने गांव में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन में शिकायत दी थी. कोली का कहना है कि कंप्लेंट करने के बाद 28 अगस्त को सेलाम्बा ग्राम पंचायत की महिला सदस्यों ने उन्हें एक बैठक के लिए बुलाया था. आरोप है कि जब कोली वहां पहुंचे तो तो महिलाओं के एक समूह ने कथित तौर पर उन पर हमला कर दिया. जब वे अपनी जान छुड़ाकर भागे तो लोगों ने उसे एक खंभे से बांध दिया और जमकर मारपीट की गई

महिलाओं के समूह ने खंभे से बांधकर कर दी धुनाई

तुकाराम कोली का कहना है कि हमलावर महिलाओं ने उन्हें गालियां दीं और घूंसे मारे. साथ ही परिवार को अंजाम भुगतने की धमकी दी गई. खंभे से बांधकर की गई इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसके बाद जिले की सागबारा थाना पुलिस ने आरोपी महिलाओं विशाखा तड़वी, कंचन तड़वी, हंसा तड़वी और दिव्येश तड़वी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस

ज़िले की एसपी विशाखा डबराल ने बताया कि चूंकि मामले में 7 साल से कम सजा का प्रावधान है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए आरोपी महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं की गई है. हालांकि उन्हें नोटिस जारी कर जांच में सहयोग करने को कहा गया है.

अपने खिलाफ केस दर्ज होने पर क्या बोली महिलाएं?

एसपी ने आगे बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पीड़ित कोली पीएम आवास योजना में अपना आवेदन न स्वीकारे जाने से नाराज था. इसलिए उसने जिला प्रशासन में शिकायत की. वहीं आरोपी महिलाओं का कहना है कि कोली ने उनके साथ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसने उन्हें हमले के लिए उकसाया. फिलहाल आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज है और मामले की जांच की जा रही है.