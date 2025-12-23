नशा तस्करी के वांटेड को दुबई से उठा लाई CBI, दिल्ली पुलिस को था लंबे समय से इंतजार

CBI arrest wanted Ritik Bajaj: जिस आरोपी का दिल्ली पुलिस लंबे समय से इंतजार कर रही था, उसको आखिरकार भारत वापस लाया जा चुका है. इसके लिए Central Bureau of Investigation यानी की सीबीआई ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की मदद ली है. जिसके चलते भारत से United Arab Emirates भागे भगौड़े रितिक बजाज को वापस लाने सफलता हासिल की है. दरअसल, रितिक बजाज नशीले पदार्थों की तस्करी और सप्लाई के मामले में दिल्ली पुलिस की वांछित लिस्ट में शामिल था. लेकिन जब पुलिस इसके पीछे पड़ी तो ये भारत अपराधी अपराध करने के बाद भारत छोड़कर फरार हो गया था.

दुबई पहुंची सीबीआई

जिसके बाद पुलिस ने रितिक ली लोकेशन UAE में ट्रेस की थी और CBI ने दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर इंटरपोल के जरिए 9 अक्टूबर 2025 को उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाया था. सीबीआई ने इंटरपोल चैनलों के जरिए पहले बैंकॉक और उसके बाद फिर अबू धाबी की नेशनल सेंट्रल ब्यूरो यानी की एनसीबी से समन्वय किया. फिर जब यूएई नशे की तस्करी के आरोप में फरार रितिक बजाज की सटीक लोकेशन मिल गई तो दिल्ली पुलिस की एक टीम दुबई पहुंची. दुबई पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस ने रितिक को गिरफ्तार किया और 23 दिसंबर 2025 को भारत लाया गया है. इस पूरे मामले में सीबीआई की काफी अहम भूमिका रही है. दरअसल, सीबीआई इंटरपोल के लिए भारत की नेशनल सेंट्रल ब्यूरो और भारतपोल प्लेटफार्म के जरिए भारत से संबंधित सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सपोर्ट करती है. सीबीआई के अनुसार पिछले कुछ साल में 150 से अधिक वांटेड अपराधियों को इंटरपोल के जरिए वापस भारत लाया जा चुका है.

क्या है रेड कॉर्नर नोटिस?

रेड कॉर्नर नोटिस ऐसे अपराधियों के लिए जारी किया जाता है जो गंभीर अपराधों में शामिल हों और उनको सजा काटने के लिए उनकी तलाश की जा रही हो. यानी की किसी जघन्य अपराध में आरोप साबित होने के डर से कुछ अपराधी देश छोड़कर दूसरी जगह पनाह ले लेते हैं. जिसके बाद जब उन पर अपराध साबित हो जाता है तो वो कानून की पकड़ में नहीं आते हैं. इसलिए इंटरपोल के लिए जरिए उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर उनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया अपनाने का अनुरोध किया जाता है. कुछ दिन पहले गोवा नाइट क्लब आग हादसे के बाद थाईलैंड भागे लूथरा ब्रदर्स को भारत वापस लाने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था.