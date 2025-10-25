लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर कुमार गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर शनिवार (25 अक्टूबर) को भगोड़े गैंगस्टर लखविंदर कुमार को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद गिरफ्तार कर लिया है. लखविंदर कुमार को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का करीबी सहयोगी माना जाता है. लखविंदर को भारत से प्रत्यर्पण संधि के तहत गिरफ्तार किया गया. 25 अक्टूबर 2025 को दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद हरियाणा पुलिस की एक टीम ने लखविंदर को हिरासत में ले लिया. सीबीआई ने बताया, 'कुमार पर हरियाणा में कई आपराधिक आरोप हैं, जिनमें उगाही, धमकी, अवैध हथियारों का कब्जा और उपयोग और हत्या का प्रयास शामिल हैं.'

हरियाणा पुलिस के अनुरोध के बाद सीबीआई ने 26 अक्टूबर, 2024 को उनके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया था. इस वैश्विक अलर्ट ने उन्हें खोजने और भारत वापस लाने में मदद की. इंटरपोल के लिए भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी) के रूप में, सीबीआई ने बीएचएआरएटीपीओएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अमेरिकी अधिकारियों के साथ समन्वय किया, जिसके बाद हुई बातचीत के बाद लखविंदर की प्रत्यर्पण प्रक्रिया पूरी हुई और उसकी गिरफ्तारी संभव हो सकी.

CBI ने हाल के वर्षों में 130 से अधिक मामले निपटाए

रेड नोटिस इंटरपोल द्वारा जारी एक अंतरराष्ट्रीय अनुरोध है, जो भगोड़ों को खोजने और प्रत्यर्पण या कानूनी कार्रवाई तक अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने के लिए होता है. सीबीआई ने हाल के वर्षों में अपनी अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के माध्यम से विभिन्न देशों से 130 से अधिक वांछित व्यक्तियों को वापस लाने में सहायता की है. यह नवीनतम ऑपरेशन भारत के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध को रोकना और विदेशों में छिपे भगोड़ों को न्याय के कटघरे में लाना है.

पिछले महीने कंबोडिया से मैनपाल ढिल्ला का हुआ था प्रत्यर्पण

पिछले महीने, सीबीआई ने हरियाणा पुलिस, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से, 2 सितंबर, 2025 को कंबोडिया से मैनपाल ढिल्ला उर्फ सोनू कुमार की वापसी सुनिश्चित की थी। ढिल्ला, जो हत्या, हत्या का प्रयास और आपराधिक साजिश के कई मामलों में दोषी था, देश छोड़कर भागने से पहले आजीवन कारावास की सजा काट रहा था. इसी तरह के एक ऑपरेशन में, सीबीआई ने गुजरात पुलिस और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ समन्वय कर, 5 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात से हर्षित बबूलाल जैन को सफलतापूर्वक वापस लाया. जैन कर चोरी, अवैध जुआ और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों में वांछित था, और उसे अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुजरात पुलिस को सौंप दिया गया.

