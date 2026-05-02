ऑपरेशन ग्लोबल हंट: भगोड़े कमलेश को UAE से दबोच लाई CBI, खुलेंगे बैंक फ्रॉड के राज

लंबे समय से कानून की आंखों में धूल झोंक रहे भगोड़े कमलेश पारेख की आखिरकार उल्टी गिनती पूरी हो गई है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई को अंजाम देते हुए, पारेख को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से सफलतापूर्वक भारत वापस ले आई है.
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सीबीआई ने एक अहम अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी कमलेश पारेख को यूएई से भारत वापस ले आई है. इस पूरे मामले ने एक बार फिर बड़े बैंकिंग घोटालों की परतें खोल दी हैं. जांच एजेंसियों के मुताबिक, कमलेश पारेख ने कुछ अन्य डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स के साथ मिलकर बैंकों को चूना लगाने की सुनियोजित साजिश रची थी. इस घोटाले में सैकड़ों करोड़ रुपये की रकम डूब गई, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंक कंसोर्टियम को हुआ. तफ्तीश में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने विदेशों में शेल कंपनियां खड़ी कर रखी थीं.
इन्हीं कंपनियों के जरिए बैंक से लिए गए पैसे को इधर-उधर घुमाया गया, ताकि असली लेन-देन को छिपाया जा सके. खासतौर पर यूएई में मौजूद उसके कारोबारी नेटवर्क का इस्तेमाल फर्जी ट्रांजेक्शन करने, एक्सपोर्ट के नाम पर गड़बड़ी करने और बैंकिंग सिस्टम का गलत फायदा उठाने में किया गया. सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे खेल को काफी चालाकी से अंजाम दिया गया था, लेकिन आखिरकार जांच के दौरान एक-एक कड़ी जुड़ती गई और आरोपी तक पहुंच बनाई गई. अब कमलेश पारेख की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इस घोटाले से जुड़े और भी अहम खुलासे हो सकते हैं.
सीबीआई की इस कार्रवाई में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी समन्वय देखने को मिला. एजेंसी ने इंटरपोल की मदद से कमलेश पारेख के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी कराया था. इसके बाद जांच की कड़ियां यूएई तक पहुंचीं, जहां आरोपी की लोकेशन ट्रेस की गई. भारत की ओर से किए गए अनुरोध पर यूएई की स्थानीय एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया. इसके बाद दोनों देशों के बीच जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं. लंबी प्रक्रिया के बाद आखिरकार 1 मई 2026 को कमलेश पारेख को भारत लाया गया.
दिल्ली पहुंचते ही सीबीआई की बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड ब्रांच (BSFB), कोलकाता की टीम पहले से ही अलर्ट मोड में थी. एयरपोर्ट पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया. अब एजेंसी उससे पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य पहलुओं और संभावित नेटवर्क की जांच में जुटी है. भारतीय एजेंसिया लगातार ऐसे भगोड़ों को वापस भारत लाने के लिए ऑपेरशन ग्लोबल हंट चला रही है. जिसमे इंटरपोल और सदस्य देशों की मदद से देश के दुश्मनों को खोजा जा रहा है और उन्हें वापस डिपोर्ट करवाया जा रहा है. सलीम डोला के बाद कमलेश पारेख को वापस लाना जांच एजेंसियो के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.
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