Crime News: 10 लाख की रिश्वत से खुला 2.6 करोड़ का खजाना, अफसर के घर मिली 'दौलत की सड़क' देख दंग रह गई CBI

CBI Latest News: जब बाड़ ही खेत को खाने लगे तो उसका अंजाम क्या होगा, यह आप आसानी से समझ सकते हैं. सीबीआई ने देश में सड़क निर्माण के लिए जिम्मेदार सरकारी कंपनी के अधिकारी के घर छापा मारा तो काली कमाई का ढेर देखकर अफसर शॉक्ड रह गए.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 17, 2025, 06:58 PM IST
CBI Raid Against NHIDCL Officials: सड़कें जनता की सुविधा के लिए बनती हैं, लेकिन जब सड़क परियोजनाओं के अधिकारी ही रिश्वत की सड़क पर उतर जाएं, तो सवाल उठना लाज़मी है. गुवाहाटी में CBI ने नेशनल हाईवेज़ एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) के कार्यकारी निदेशक मैसनाम रितेन कुमार सिंह के घर पर छापा मारकर 2 करोड़ 62 लाख रुपये नकद, लक्ज़री कारें, कीमती घड़ियाँ और कई संपत्तियों के दस्तावेज़ बरामद किए हैं.

10 लाख की रिश्वत से खुली करोड़ों की गुत्थी

CBI ने मैसनाम रितेन कुमार सिंह को 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसी के अनुसार, प्रोजेक्ट को 'फेवरबल एक्सटेंशन ऑफ टाइम' और 'कंप्लीशन सर्टिफिकेट' जारी करने के लिए सिंह यह रकम एक निजी कंपनी से मांग रहे थे. यह कंपनी असम में नेशनल हाइवे-37 (देमो से मोरान बाईपास तक) के चार-लेन निर्माण कार्य में लगी थी. लेकिन इस गिरफ्तारी ने सिर्फ एक रिश्वत नहीं, बल्कि पूरे भ्रष्टाचार के नेटवर्क को उजागर कर दिया.

छापों में मिली 9 प्रॉपर्टी, 20 फ्लैट और करोड़ों की संपत्ति

CBI ने गुवाहाटी, गाजियाबाद और इंफाल में सिंह के दफ्तर और घरों पर एक साथ छापेमारी की. जांच में अधिकारियों को जो मिला, उसने सबको चौंका दिया. एजेंसी को जांच में 2 करोड़ 62 लाख रुपये नकद, 9 संपत्तियों और 20 अपार्टमेंट्स के दस्तावेज, 6 लक्ज़री गाड़ियां, लाखों रुपये कीमत वाली 2 महंगी घड़ियां, 100 ग्राम की सिल्वर बार और विदेशी शराब के कई ब्रांड्स मिले. 

इन संपत्तियों का मालिकाना हक़ या तो मैसनाम रितेन कुमार सिंह के नाम पर है या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर. शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि इनमें से कई निवेश दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु और गुवाहाटी जैसे शहरों में किए गए हैं.

CBI की जांच में खुल सकते हैं कई नाम 

CBI ने इस मामले में कोलकाता की कंपनी मोहन लाल जैन के प्रतिनिधि बिनोद कुमार जैन को भी गिरफ्तार किया है. माना जा रहा है कि वही इस पूरे रिश्वत सौदे का बिचौलिया था. एजेंसी ने देश के अलग-अलग हिस्सों में सात ठिकानों पर एक साथ तलाशी ली और कई डिजिटल दस्तावेज़ों व बैंक रिकॉर्ड्स को कब्जे में लिया.

CBI सूत्रों के मुताबिक, अब जांच का फोकस यह जानने पर है कि क्या सिंह अकेले काम कर रहे थे या उनके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क था, जो सड़क निर्माण के ठेकों में कमीशन लेकर फैसले प्रभावित करता था.

न्यायिक हिरासत और आगे की जांच

CBI ने दोनों आरोपियों को गुवाहाटी की विशेष CBI अदालत में पेश किया. अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अब एजेंसी उनकी संपत्तियों और बैंक खातों की गहन जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि सिंह के पास जो संपत्ति मिली है, वह उनकी सरकारी तनख्वाह से कहीं ज़्यादा है, जिससे यह साफ़ संकेत मिलता है कि मामला सिर्फ रिश्वत तक सीमित नहीं, बल्कि आय से अधिक संपत्ति का भी है.

जब सड़कें बनीं भ्रष्टाचार की पगडंडियां

बताते चलें कि NHIDCL देश में सड़क और सुरंग परियोजनाओं का प्रमुख सरकारी निकाय है. इसका काम खासतौर पर उत्तर-पूर्वी राज्यों और पहाड़ी इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है. लेकिन जब इसी संस्था का शीर्ष अधिकारी घूसखोरी में पकड़ा जाता है, तो सवाल उठता है.  क्या हमारे विकास की रफ्तार ऐसे अफसरों की वजह से धीमी नहीं हो रही? जनता के टैक्स से बनने वाली सड़कों पर अगर रिश्वत की परतें चढ़ेंगी, तो विकास का रास्ता कितना टिकाऊ रहेगा?

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

