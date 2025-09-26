Advertisement
trendingNow12937282
Hindi Newscrime

कोलकाता में बारिश हुई तो करंट से होने लगी मौत, सच्चाई जब आई सामने तो उड़ गए सरकार के होश

कोलकाता में सोमवार रात की मूसलाधार बारिश ने शहर को तालाब में बदल दिया. सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, लेकिन असली कहर तो करंट ने बरपाया, जब इसकी सच्चाई सामने आई तो ममता बनर्जी सरकार के होश उड़ गए. जानें पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 26, 2025, 12:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोलकाता में बारिश हुई तो करंट से होने लगी मौत, सच्चाई जब आई सामने तो उड़ गए सरकार के होश

संजीव गोयनका के स्वामित्व वाली निजी पावर कंपनी सीईएससी लिमिटेड ने करंट से मौत के शिकार लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है. इस हफ्ते की शुरुआत में कोलकाता और आसपास के इलाकों में हुई रातभर की भारी बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भर गया, जिससे बिजली की तारें पानी में डूब गईं. इसी कारण अलग-अलग इलाकों में 10 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से 8 मौतें कोलकाता में दर्ज की गई हैं. सभी की मौत करंट लगने से हुई थी.

सीईएससी कंपनी को कोलकाता और हावड़ा जिले में बिजली वितरण का एकाधिकार प्राप्त है. इन हादसों को लेकर कंपनी पर चौतरफा दबाव बढ़ता जा रहा था.
गुरुवार दोपहर, सीईएससी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अविजीत घोष ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, "हम अपने शहर में प्राकृतिक आपदा के कारण हुई जानहानि से बेहद दुखी हैं. मानवीय आधार पर हमने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला किया है."

सीईएससी की यह घोषणा ऐसे समय में आई जब कलकत्ता हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने भी गुरुवार को सीईएससी से करंट से हुई मौतों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी.
इससे पहले, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सीईएससी को सीधे जिम्मेदार ठहराते हुए कंपनी से प्रत्येक पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए देने और एक परिजन को नौकरी देने की मांग की थी. राज्य सरकार की ओर से ममता बनर्जी ने पहले ही 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा कर दी थी. हालांकि, सीईएससी ने मुआवजे की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक नौकरी देने को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है. (इनपुट आईएएनएस से)

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Bengal

Trending news

गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
Wayanad
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
Nishikant Dubey
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
skandamata mantra
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
Ladakh
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
DNA Analysis
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
Azim Premji
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
;