शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में कैद हुई पूरी घटना

Bengaluru News: बेंगलुरु के हुलीमावु थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक फिल्मी अंदाज का मामला सामने आया. कार का पीछा करते हुए कुछ लोग अपार्टमेंट परिसर में घुसे और वहां मौजूद एक युवक पर हमला कर दिया. पूरी वारदात अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. पुलिस ने घटना में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धनुष और मुरुली के रूप में हुई है.

कैसे शुरू हुआ विवाद

दरअसल, मामला तब शुरू हुआ जब एक युवती, जिस पर नशे में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का आरोप है, उन्होंने सड़क किनारे बैठे एक पालतू कुत्ते को कुचलने की कोशिश की. यह देख एक युवक ने उसे रोका और इस हरकत पर सवाल किया. उस वक्त मौके पर मौजूद कुछ कैब ड्राइवरों ने भी घटना देखी और आसपास के लोगों को बुला लिया.

कार में बैठी थीं अन्य महिलाएं भी

बताया जाता है कि कार में युवती के साथ अन्य महिला सवारियां भी थीं. विवाद के बाद युवती अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ी, जो घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर था. वहां पहुंचने पर भी जब लोगों ने उससे सवाल पूछे, तो उसने जवाब देने से इनकार कर दिया. इससे गुस्साए करीब 10-12 युवक उसका पीछा करते हुए अपार्टमेंट में घुस गए और वहां मौजूद मोहम्मद इश्ताक नाम के युवक पर हमला कर दिया.

पुलिस जांच जारी

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू की. दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस युवती के खिलाफ भी जांच कर रही है कि क्या वह वाकई शराब के नशे में वाहन चला रही थी. अधिकारी मामले की सभी कड़ियों की जांच कर रहे हैं, ताकि हमले और विवाद की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके.