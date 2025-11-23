Advertisement
होटल में केबिन क्रू के साथ गंदी हरकत, पुलिस ने पायलट के खिलाफ किया मामला दर्ज

Pilot sexually assaults cabin crew: केबिन क्रू मेंबर ने हैदराबाद लौटने के बाद इस घटना के बारे में पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया है. बेगमपेट थाने की तरफ से इस मामले को अब बेंगलुरु के हलासुरु पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर दिया है और वो इस मामले की जांच में जुटे हैं.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 23, 2025, 05:22 PM IST
होटल में केबिन क्रू के साथ गंदी हरकत, पुलिस ने पायलट के खिलाफ किया मामला दर्ज

Cabin crew sexual assault: एक बार फिर से केबिन क्रू के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जहां हैदराबाद पुलिस की तरफ से केस दर्ज किया गया है. दरअसल, हैदराबाद में एक चार्टर्ड प्लेन पर क्रू मेंबर के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं.26 वर्षीय केबिन क्रू ने चार्टर्ड प्लेन के पायलट के खिलाफ बेंगलुरु के होटल में यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज करवाया है. पुलिस के अनुसार घटना 18 नवंबर को बेंगलुरु की बताई जा रही है, जिसको लेकर केबिन क्रू सदस्य ने पायलट के खिलाफ बेगमपेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. इसके बाद इस मामले में पुलिस ने बीएनएस के तहत जीरो एफआईआर दर्ज की है.

बेंगलुरु ट्रांसफर किया मामला 
पुलिस अधिकारी के अनुसार केबिन क्रू मेंबर ने हैदराबाद लौटने के बाद इस घटना के बारे में पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया है. बेगमपेट थाने की तरफ से इस मामले को अब बेंगलुरु के हलासुरु पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर दिया है और वो इस मामले की जांच में जुटे हैं. हालांकि, अभी तक इस मामले में किसी तरह चार्टर्ड प्लेन के पायलट का नाम अभी तक सामने नहीं आया है. बेंगलुरु इस मामले में जांच कर रही है और जल्द ही मामले से जुड़े दूसरे तथ्य भी सामने आ सकते हैं. 

जीरो एफआईआर क्या होती है? 

जीरो एफआईआर एक ऐसी शिकायत होती है, जिसमें किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है. इसके लिए अपराध बेसक किसी भी इलाके में हुआ हो लेकिन केस पीड़ित अपनी इच्छा और सुरक्षा अनुसार किसी भी थाने में दर्ज करवा सकता है. जीरो एफआईआर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसको दर्ज करवाने में किसी तरह की कोई देरी नहीं होती और जांच भी तुरंत की जाती है. कई मामलों में पीड़ित को अपराधी के क्षेत्र प्रभाव के कारण सुरक्षा के नजरिए से जीरो एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है.

