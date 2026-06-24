Chetan Chaudhary Family Statement in Ketan Murder Case: पुणे के लोहगढ़ किले में रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए रियल एस्टेट कारोबारी केतन विशाल अग्रवाल की मौत की जांच में चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं. इस बीच आरोपी चेतन चौधरी के परिवार ने अपने बेटे के निर्दोष होने का दावा किया है.आरोपी चेतन चौधरी के पिता बाबूलाल चौधरी ने जोर देकर कहा कि उनके बेटे का लोहागढ़ के किले में हुई घटना में कोई रोल नहीं था.