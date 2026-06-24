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'बेटा दूर खड़ा था, नहीं किया केतन का मर्डर', अपने बेटे चेतन के बचाव में सामने आए बाबूलाल चौधरी, कहा- फंसा रही है पुलिस

Chetan Chaudhary Family on Ketan Murder Case: केतन अग्रवाल मर्डर केस में आरोपी के पिता बाबूलाल चौधरी ने बेटे चेतन चौधरी का बचाव किया है. बाबूलाल ने दावा किया कि उनका बेटा घटना वाले दिन लोहगढ़ किले में मौजूद जरूर था लेकिन वह दूर खड़ा था और उसने मर्डर नहीं किया. उन्होंने सिया के बारे में कोई जानकारी होने से भी इनकार किया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 24, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:22 PM IST
'बेटा दूर खड़ा था, नहीं किया केतन का मर्डर', अपने बेटे चेतन के बचाव में सामने आए बाबूलाल चौधरी, कहा- फंसा रही है पुलिस
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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