Chetan Chaudhary Family Statement in Ketan Murder Case: पुणे के लोहगढ़ किले में रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए रियल एस्टेट कारोबारी केतन विशाल अग्रवाल की मौत की जांच में चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं. इस बीच आरोपी चेतन चौधरी के परिवार ने अपने बेटे के निर्दोष होने का दावा किया है.आरोपी चेतन चौधरी के पिता बाबूलाल चौधरी ने जोर देकर कहा कि उनके बेटे का लोहागढ़ के किले में हुई घटना में कोई रोल नहीं था.
न्यूज एजेंसी से बात करते हुए बाबूलाल चौधरी ने दावा किया कि उनके बेटे को इस मामले में बलि का बकरा बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मामला शुरू में जितना दिख रहा था, उससे कहीं ज्यादा जटिल है. बाबूलाल चौधरी ने कहा कि चेतन ने उन्हें बताया था कि वह मीटिंग के लिए बाहर जा रहा है. उसने न तो जगह बताई थी और न ही ये बताया था कि साथ में कौन जा रहा है.'
केतन की मंगेतर सिया गोयल का जिक्र करते हुए बाबूलाल ने कहा, 'हमने उस लड़की को कभी देखा तक नहीं है और उसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते. वास्तव में, मुझे तो उसका नाम 'सिया' कल ही पता चला. उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और इस मामले में उसका कोई लेना-देना नहीं है.'
बाबूलाल चौधरी के अनुसार, 'चेतन ने साफ कहा था कि वह घटना का केवल गवाह था. उसने हमें साफ-साफ बताया कि उसने लड़के को धक्का नहीं दिया था और वह काफी दूर खड़ा था. लड़की ही वहां सबसे करीब खड़ी थी, जब लड़का गिरा.' अपने बेटे की बेगुनाही का दावा करते हुए बाबूलाल ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि सिया ने केतन को धक्का दिया या नहीं, लेकिन उनका बेटा थोड़ा पीछे खड़ा था.
बाबूलाल ने पुलिस को लेकर भी आरोप लगाए. उन्होंने कहा, 'पुलिस ने हमें बताया कि यह मामला छोटा है और असल में फ्रॉड का केस है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि दो घंटे के अंदर बच्चे को हमें सौंप देंगे.'
चेतन चौधरी के चाचा उदयराम चौधरी ने भी भतीजे को निर्दोष बताया और मीडिया पर एकतरफा तस्वीर पेश करने का आरोप लगाया. उदयराम चौधरी ने कहा, 'चेतन इस मामले में पूरी तरह निर्दोष है. मीडिया इसे हाइप कर रहा है और इंस्टाग्राम पर एकतरफा नजरिया दिखा रहा है, लेकिन चेतन इसमें शामिल नहीं है. चेतन एक स्पोर्ट्समैन और बहुत सीधा-सादा व्यक्ति है. बाजार में किसी ने कभी उसके खिलाफ एक भी शिकायत नहीं की.'
उदयराम ने आगे कहा, 'हमारे परिवार के सदस्यों को चेतन के उस लड़की के साथ रिश्ते की कोई जानकारी नहीं थी; हमें बिल्कुल पता नहीं था. हमें उससे एक मिनट मिलने का मौका भी मिला और उसने रोते हुए हमें बताया कि उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं.'
चेतन चौधरी के परिवार वालों की ओर से उसे निर्दोष बताए जाने के बावजूद पुणे ग्रामीण पुलिस को सिया गोयल और चेतन चौधरी के खिलाफ कई अहम सुराग मिले हैं. पीड़ित परिवार की ओर से इस मामले में लगातार संदेह जताए जाने पर जांच को 'आकस्मिक मौत' से 'हत्या' के मामले में बदला गया.
जांच में सामने आया कि यह एक दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या की सुनियोजित साजिश थी, जिसे सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ अंजाम दिया था. पुणे ग्रामीण पुलिस को संदेह है कि पीड़ित को मारने की साजिश की शुरुआत 31 मई को लोहागढ़ किले की यात्रा के दौरान हुई थी.
मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, केतन अग्रवाल और आरोपी सिया गोयल 31 मई को किले पर गए थे. वहां पर सिया ने केतन को किले के किनारे पर बैठे देखकर उसे मारने का विचार मन में बनाया.
पुलिस ने आगे दावा किया कि इससे पहले 14 जून को हत्या का पहला प्रयास किया गया था, जब सिया ने कथित तौर पर केतन को किले से धक्का देने की कोशिश की. हालांकि, उस वक्त प्रयास असफल रहा और केतन झाड़ी पकड़कर लटक गए, जिससे उनकी जान बच गी. बाद में सिया ने दावा किया कि उसने सांप दिखने की वजह से घबराहट में गलती से धक्का दे दिया था.
जांचकर्ताओं का आरोप है कि सिया गोयल केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी और उसने सह-आरोपी चेतन चौधरी के साथ मिलकर उसे मारने की साजिश रची थी. जांच में सामने आया है कि सिया और चेतन की पहली मुलाकात पिछले साल दिवाली पार्टी में हुई थी. इसके बाद से दोनों करीब आ गए.
पुलिस के मुताबिक, दोनों पिछले कई महीनों से लगातार संपर्क में थे. जब सिया ने केतन अग्रवाल के साथ अपनी शादी तय किए जाने की बात बताई तो दोनों ने उसे मारने का प्लान बनाया. पुलिस के मुताबिक, घटना से पहले सिया और चेतन एक कैफे में मिले थे, जहां उन्होंने हत्या की योजना पर चर्चा की.
इसके बाद लोहगढ़ किले में उन संभावित स्थानों को पहचाना गया, जहां से केतन को धक्का दिया जा सकता था. इसके बाद 18 जून को उन्होंने प्लान बनाकर लोहगढ़ किले में धक्का देकर केतन का मर्डर कर दिया. आपस में जुड़ी कड़ियों को मिलाकर पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को अरेस्ट कर लिया है. दोनों फिलहाल 29 जून तक सात दिन की पुलिस हिरासत में हैं.(ANI)