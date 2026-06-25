चेतन-सिया और 'वो'...केतन मर्डर की प्लानिंग में क्या तीसरा शख्स भी था शामिल, क्यों उठ रहे सवाल?

पुणे के युवा कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत का मामला हर दिन नए खुलासों के साथ और उलझता जा रहा है. पुलिस जांच में सामने आया है कि घटना से पहले सिया गोयल और चेतन की कई बार मुलाकात हुई थी. इनमें से एक अहम मुलाकात पुणे के एक कैफे में हुई, जहां कथित तौर पर दोनों ने केतन को रास्ते से हटाने की योजना पर चर्चा की थी. जांच एजेंसियों को अब शक है कि यह पूरी साजिश केवल दो लोगों तक सीमित नहीं थी. पुलिस इस एंगल की भी पड़ताल कर रही है कि क्या हत्या की योजना बनाने, उसे अंजाम देने या सबूत मिटाने में किसी तीसरे शख्स की भी भूमिका थी. कुछ डिजिटल सबूतों और कॉल रिकॉर्ड्स ने जांचकर्ताओं का ध्यान इस दिशा में खींचा है.
केतन अग्रवाल की मौत से जुड़े मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ कई नए पहलुओं पर से पर्दा उठ रहा है. पुलिस की तफ्तीश में अब ऐसे संकेत मिले हैं कि कथित तौर पर हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी और इसके लिए कई स्तरों पर तैयारी की गई थी. हालांकि, पुलिस अभी सभी तथ्यों की पुष्टि करने और हर संदिग्ध कड़ी को जोड़ने में जुटी है. पुलिस का कहना है कि 20 जून को हुई घटना में केतन की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे मामले ने हत्या की साजिश का रूप ले लिया.
जांच अधिकारियों के अनुसार, मुख्य आरोपी माने जा रहे चेतन चौधरी ने घटना वाले दिन अपना मोबाइल फोन घर पर छोड़ दिया था. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि ऐसा अपनी लोकेशन छिपाने के उद्देश्य से किया गया हो सकता है. पुलिस का दावा है कि उस दौरान उसने अपने करीबी मित्र नीरज के मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया और उसी के जरिए सिया गोयल से संपर्क बनाए रखा. अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि नीरज को कथित योजना की जानकारी थी या नहीं. फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और उसकी भूमिका की विस्तार से जांच की जा रही है.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सिया गोयल ने कथित तौर पर केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने की योजना पहले ही बना ली थी. जांच में यह दावा किया जा रहा है कि इसके लिए तीन बार प्रयास किए गए, जिनमें शुरुआती दो कोशिशें सफल नहीं हो सकीं. अधिकारियों के अनुसार, 31 मई को कथित योजना पर पहली बार चर्चा हुई थी. इसके बाद 14 जून को पहली कोशिश की गई, लेकिन अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण योजना पूरी नहीं हो पाई. जांच में यह भी सामने आया है कि 18 जून को एक और प्रयास किया गया, जिसमें केतन को धक्का दिए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन उस समय उन्हें गंभीर चोट नहीं लगी.
जांच अधिकारियों का कहना है कि केतन अग्रवाल को ट्रैकिंग का शौक था. इसी वजह से लोहगढ़ क्षेत्र को कथित तौर पर योजना के लिए चुना गया. पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या इस स्थान का चयन पहले से सोची-समझी रणनीति का हिस्सा था. यही वजह है कि पुलिस को इस बात का भी शक है कि केतन हत्याकांड में सिया और चेतन के अलावा किसी तीसरे शख्स की भी मौजूदगी थी?
पुलिस जांच में यह जानकारी भी सामने आई है कि सिया और चेतन की मुलाकात पिछले वर्ष दीपावली के दौरान आयोजित एक पार्टी में हुई थी. वहीं से दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और बाद में उनके बीच कथित प्रेम संबंध विकसित हुए. अधिकारियों का मानना है कि व्यक्तिगत रिश्तों और शादी को लेकर पैदा हुए दबाव ने इस पूरे घटनाक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो सकती है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि इस पहलू की भी स्वतंत्र रूप से जांच की जा रही है.
फिलहाल जांच एजेंसियां मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड, चैट हिस्ट्री और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल कर रही हैं. अधिकारियों के अनुसार, मामले की कई अहम कड़ियां इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से जुड़ी हो सकती हैं. पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और सभी संबंधित व्यक्तियों की भूमिका का सत्यापन किया जा रहा है. अंतिम निष्कर्ष अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों और जांच के नतीजों के आधार पर ही सामने आएंगे.