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IGI एयरपोर्ट पर CISF की बड़ी कार्रवाई, जॉर्डन जा रहे यात्री के बैग से बरामद किए चरस के 20 पैकेट; NCB ने किया गिरफ्तार

CISF Seizes Charas at IGI Airport: CISF ने एक बड़े इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का खुलासा किया है. उसने भारत से जॉर्डन चरस की सप्लाई कर रहे एक तस्कर को करीब साढ़े चार किलो चरस के साथ अरेस्ट किया. एजेंसी ने यह कार्रवाई आईजीआई एयरपोर्ट पर की. CISF के अधिकारियों को उस अधिकारी के व्यवहार पर शक हुआ था. जिसके बाद यह एक्शन लिया गया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 10, 2026, 10:17 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:17 PM IST
IGI एयरपोर्ट पर CISF की बड़ी कार्रवाई, जॉर्डन जा रहे यात्री के बैग से बरामद किए चरस के 20 पैकेट; NCB ने किया गिरफ्तार

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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