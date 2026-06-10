/IGI एयरपोर्ट पर CISF की बड़ी कार्रवाई, जॉर्डन जा रहे यात्री के बैग से बरामद किए चरस के 20 पैकेट; NCB ने किया गिरफ्तार

CISF IGI Airport Charas Seizure News: दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर CISF ने ड्रग तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम कर दी. उसने एक यात्री के पास से 4.411 किलो चरस जब्त की. इस चरस की कीमत लाखों रुपये में बताई जा रही है. यह घटना 9 जून की रात को हुई, जब CISF की काउंटर इंटेलिजेंस विंग (CIW) टीम चेक-इन क्षेत्र में यात्रियों की जांच कर रही थी. उस दौरान टीम ने जॉर्डन जा रहे एक यात्री का व्यवहार संदिग्ध पाया. वह यात्री शारजाह होते हुए अम्मान जा रहा था.
शक होने पर टीम ने उसे X-BIS गेट नंबर 05 पर रैंडम स्क्रीनिंग के लिए रोक लिया. इसके बाद X-BIS मॉनिटर पर उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें कुछ संदिग्ध दिखाई दिया. जिसके बाद बैग के साथ ही उसके शरीर की भी गहन तलाशी ली गई. जांच में यात्री के बैग में नए खरीदे गए कपड़ों के अंदर 20 संदिग्ध पैकेट बरामद हुए. इन पैकेटों को जब्त करके तुरंत NCB को सूचना दी गई. ए
NCB के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और उन पैकेटों का फील्ड ड्रग टेस्ट किया, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया. जांच में पता चला कि उन पैकेटों में चरस था. उसका वजन कुल 4.411 किलोग्राम था. इसके बाद NCB ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी करके आरोपी को अरेस्ट कर लिया और उसने अपने दफ्तर ले गई. दोनों एजेंसियों के तालमेल की वजह से इंटरनेशल ड्रग तस्करी के रैकेट का राज खुल गया.
फिलहाल, ड्रग तस्करी करने वाले आरोपी की पहचान उजागर नहीं की गई है. NCB अधिकारी उस यात्री से तस्करी में शामिल बाकी आरोपियों की पूछताछ कर रहे हैं. साथ ही चरस लाने के स्रोत और उसे पहुंचाने की मंजिल के बारे में भी जांच-पड़ताल चल रही है. माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है और एक बड़े इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का खुलासा हो सकता है.