/IGI एयरपोर्ट पर CISF की बड़ी कार्रवाई, जॉर्डन जा रहे यात्री के बैग से बरामद किए चरस के 20 पैकेट; NCB ने किया गिरफ्तार

CISF IGI Airport Charas Seizure News: दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर CISF ने ड्रग तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम कर दी. उसने एक यात्री के पास से 4.411 किलो चरस जब्त की. इस चरस की कीमत लाखों रुपये में बताई जा रही है. यह घटना 9 जून की रात को हुई, जब CISF की काउंटर इंटेलिजेंस विंग (CIW) टीम चेक-इन क्षेत्र में यात्रियों की जांच कर रही थी. उस दौरान टीम ने जॉर्डन जा रहे एक यात्री का व्यवहार संदिग्ध पाया. वह यात्री शारजाह होते हुए अम्मान जा रहा था.