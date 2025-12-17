स्कूल में ड्रेस का बच्चे उड़ाते थे मजाक, क्लास 4th के स्टूडेंट ने घर आते ही ID कार्ड की डोरी का फंदा बनाकर दे दी जान

Class 4 student dies by suicide in Hyderabad: यह घटना एक बार फिर बच्चों की नाजुक उम्र में मानसिक हेल्थ की अनदेखी को उजागर करती है. छोटी-छोटी बातें जो बच्चों के कोमल मन पर कितना गहरा असर डालती हैं. यह घटन उसी का एक उदाहरण है. अब भी समय है हम सबको सचेत होना होगा. अपने आस-पास के बच्चों को सुनना, समझना होगा.
Trending Photos
Hyderabad News: हैदराबाद के चंदा नगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. चौथी कक्षा में पढ़ने वाला मात्र 9 साल का मासूम प्रशांत ने मंगलवार शाम स्कूल से घर लौटते ही वॉशरूम में फांसी लगा ली. उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी और न ही बैग रखा. सीधे वॉशरूम में जाकर ID कार्ड की डोरी से फंदा बनाया और यह कदम उठा लिया. जब काफी देर तक वह बाहर नहीं आया, तो परिवार वालों ने दरवाजा तोड़ा. वहां का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए. छोटा सा प्रशांत फंदे से लटका हुआ था. अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
एक मासूम जिंदगी का अचानक अंत
प्रशांत एक निजी स्कूल में पढ़ता था. उसके पिता शंकर ने बताया कि वह बहुत सक्रिय बच्चा था, किसी से कोई समस्या नहीं थी. घर लौटते ही वह बिना कुछ कहे वॉशरूम में चला गया. ID कार्ड की डोरी को बाइंडिंग वायर से जोड़कर उसने यह दर्दनाक कदम उठाया. परिवार के लिए यह सदमा इतना बड़ा है कि वे कुछ समझ ही नहीं पा रहे. एक खिलखिलाता बच्चा, जो सुबह स्कूल गया था, शाम को हमेशा के लिए चला गया. उसकी मासूम आंखें अब बंद हो चुकी हैं, और घर में सिर्फ सन्नाटा रह गया है.
कारण अभी भी बना हुआ रहस्य, पुलिस कर रही जांच
पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला दर्ज किया है. चंदा नगर पुलिस स्टेशन में जांच चल रही है. प्रशांत के माता-पिता के बयान दर्ज किए गए हैं. अभी तक आत्महत्या के सटीक कारणों का पता नहीं चल सका है. क्या स्कूल में कोई दबाव था? क्या कोई छिपा हुआ दर्द था जो इस मासूम ने किसी से साझा नहीं किया? ये सवाल परिवार को भीतर ही भीतर खाए जा रहे हैं. शव का पोस्टमार्टम कराया गया और पार्थिव शरीर को पैतृक गांव ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार हुआ.
यूनिफॉर्म ठीक न पहनने पर बुलिंग
मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि प्रशांत अपने स्कूल में साथियों द्वारा किए जा रहे व्यवहार से गहरे तनाव में था. प्रशांत को उसके क्लासमेट्स अक्सर इस बात पर चिढ़ाते थे कि उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म ठीक से नहीं पहनी है.
Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.