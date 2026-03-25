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Hindi Newscrimeतेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार पिता-पुत्री को मारी जोरदार टक्कर, हेलमेट न पहनना पड़ा भारी; सामने आया CCTV फुटेज

तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार पिता-पुत्री को मारी जोरदार टक्कर, हेलमेट न पहनना पड़ा भारी; सामने आया CCTV फुटेज

Coimbatore Accident: तमिलनाडु से दिल दहला देने वाला एक हादसा सामने आया है. एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार पिता-बेटी को जोरदार टक्कर मारी. सबसे दुखद बात तो ये है कि हादसे के वक्त दोनों पिता-बेटी ने हेलमेट नहीं पहनी थी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 25, 2026, 10:04 PM IST
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तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार पिता-पुत्री को मारी जोरदार टक्कर, हेलमेट न पहनना पड़ा भारी; सामने आया CCTV फुटेज

Coimbatore Accident: तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले से एक सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने सड़क सुरक्षा पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटर पर सवार पिता और बेटी सड़क पर जा गिरे. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

कैसे हुआ हादसा?

घटना कोयंबटूर के थट्टमपुदुर इलाके में उस वक्त हुई, जब एक व्यक्ति अपनी बेटी को स्कूटी पर बैठाकर कहीं ले जा रहा था. जानकारी के अनुसार बेटी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सड़क पर अचानक एक ग्रे रंग की तेज रफ्तार कार आती है. वीडियो में कार के टायरों से घिसटने की आवाज सुनाई देती है, जिसके कुछ ही सेकंड बाद वह कार अनियंत्रित होकर स्कूटी को जारदार टक्कर मार देती है. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी सवार पिता और उनकी बेटी सड़क पर जा गिरते हैं. स्कूटी को टक्कर मारने के बाद कार वहीं नहीं रुकी, बल्कि आगे जाकर सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा जाती है, जिसके बाद कार वहीं रुक जाती है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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पिता और बेटी ने नहीं पहनी थी हेलमेट

हादसे की सबसे दुखद बात तो यह है कि हादसे के समय पिता और बेटी दोनों ने ही हेलमेट नहीं पहनी थी. टक्कर लगने के बाद सड़क पर गिरने से उन्हें गंभीर चोटें आई हैं. CCTV फुटेज में देख जा सकता है कि घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद स्थानीय लोग उनकी मदद के लिए दौड़कर पहुंचते हैं, जिसके बाद घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

हादसे के बाद पुलिस ने तुरंत मामले को संज्ञान में लिया. पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और कार चालक की लापरवाही की जांच शुरू कर दी है. हालांकि इस घटना ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. साथ ही यह घटना दिखाती है कि ट्रैफिक रूल का पालन करना और हेलमेट पहना कितना जरूरी है.

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रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

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